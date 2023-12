Dan Șucu plătește 400.000 de euro și aduce atacant la Rapid! Surpriză mare în Giulești 

Formația din Giulești s-a temut că accidentarea lui Albion Rrahmani va conduce la un randament scăzut în fața porții, lucru care s-a și întâmplat în anumite partide. Astfel, Cristiano Bergodi a anunțat conducerea că vrea un vârf care să poată da randament și i-a fost adus Juvhel Tsoumou.

Africanul nu l-a convins momentan, astfel că Rapid s-a reorientat și este gata să aducă un alt atacant în pauza de iarnă, un fotbalist din Serbia, pe Borisav Burmaz (22 de ani), legitimat la formația Vozdovac, din prima ligă vecină.

Rapid, interesată de atacantul Borisav Burmaz. Evoluează în Serbia

Acesta s-a format la Steaua Roșie Belgrad, iar în tot acest timp a evoluat doar în țara natală. La Vozdovac a ajuns în vara lui 2022, iar în actuala stagiune a evoluat în 18 meciuri și a marcat de opt ori.

Se pare, conform Știri Rapid, că giuleștenii îl vor și sunt gata să plătească suma dorită de clubul din Serbia, în jur de 400.000 de euro! Cristiano Bergodi are nevoie de întăriri pentru a doua parte a sezonului, pentru a prinde play-off-ul din SuperLiga României și apoi, eventual, să lupte pentru o clasare cât mai bună, pentru prinderea unui loc european.

Vozdovac îi solicită echipei Rapid 400.000 de euro în schimbul atacantului Borisav Burmaz

Borisav Burmaz mai are contract cu Vozdovac până în vara lui 2025, este cotat la 1.2 milioane de euro de Transfermarkt, iar pentru naționala sub 19 ani a Serbiei are trei meciuri. Nu a apucat să debuteze pentru naționala mare.

Rapid a ajuns la patru meciuri fără victorie în Superliga după ce a pierdut surprinzător cu FC Voluntari, scor 1-2, iar situația lui Cristiano Bergodi este tot mai complicată.

Cristiano Bergodi recunoaște că Rapid are probleme

Rapid ocupă locul patru în clasamentul Superligii, cu 31 de puncte, șapte mai puține decât liderul FCSB. Etapa următoare, Rapid se va deplasa la Ploiești pentru meciul cu Petrolul, programat vineri, de la ora 20:00.

”Eu sunt antrenorul echipei. Eu mă gândesc numai să muncesc și să scot echipa din pasa proastă, iar domnul Șucu poate spune orice. E patron și e normal să fie nemulțumit. E păcat, am făcut o echipă bună, dar s-au întâmplat unele lucruri și e un moment în care nu ne iese nimic. Important e să ne recăpătăm încrederea.

Nu mă gândesc acum la plecarea lui Dugandzic. Jucătorul a avut o ofertă și nu era ușor să nu-l lași să plece. Înlocuirea lui? Nu vorbesc eu în fața presei despre asta. Nu mi se pare corect să vorbesc despre ce a fost acum 3-4 luni. Trebuie să ieșim din pasa proastă fără comentarii de genul ăsta”, a spus Cristiano Bergodi după partida cu FC Voluntari.