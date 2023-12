Într-un interviu realizat de jurnalistul Constantin Toma pentru Pro TV și Sport.ro, Robert Vâlceanu (26 de ani) a realizat o incursiune în timp, până în vremea în care prin minte îi străfulgerau obiective firești pentru un tânăr sportiv. În prima pagină a agendei plină cu visuri stăteau scrijelite ținte mărețe, printre care un transfer în Spania.

Confesiunea fotbalistului căruia Gigi Becali i-a pus clauză de 50 milioane de euro

Vâlceanu, produs al Stelei, actuala FCSB, simțea că se coace ceva bun în fotbal. Becali se uita atent la el ca la o nestemată pe care poate lua mulți bani, dar drumul puștiului de 1,65 m în fotbal n-a fost pavat cu roze. Meciuri în cupe europene, colegi cu ștaif la gruparea roș-albastră, articole scrise la modul laudativ... toate au format o bază pe care se clădea o posibilă carieră strălucitoare.

Becali i-a fixat o clauză de 50 milioane de euro. Dar baza piramideri a fost una fragilă. Un lanț de accidentări i-a estompat elanul lui Robert Vâlceanu, retras din fotbal la numai 26 de ani, după ce ultima dată a jucat la Tunari și în eșalonul 4 din Teleorman.

Imaginile i se derulează cu încetinitorul în minte. Fotbalist cu o tehnicitate ridicată, cu tupeu și disponibilitate la efort, Vălceanu era zvârluga care aprindea o fază periculoasă când adversarii nici nu se așteptatu. Asta îi plăcea și lui Becali. Confesiunea lui în interviul pentru Pro TV și Sport.ro e una tulburătoare. Robert e un caz emblematic pentru sportivii talentați asupra cărora pândește ghinionul accidentărilor.

Robert Vâlceanu: "Am fost forțat să mă las... nu simțeam piciorul stabil. Mi-a fost frică"

Robert, de ce te-ai lăsat de fotbal la o vârstă așa fragedă?

Am fost forțat să mă las... Ca să zic așa din cauza accidentărilor. Am avut două operații destul de grele în decurs de trei ani. Am decis să pun punct sportului de performanță pentru că am simțit că nu mai pot. Nu simțeam piciorul stabil. Mi-a fost frică, mi-a fost frică să nu recidivez.

Dacă nu apăreau aceste accidentări unde ai fi fost acum?

Tind să cred că poate prindeam și eu echipa națională și, de ce nu, jucam și eu la Campionatul European.

Cum ai perceput clauza pusă de Gigi Becali?

În momentul acela am simțit-o ca un plus de încredere din partea domnului Gigi Becali.

Și nu se uitau colegii cu invidie la tine când știau caă ai o clauză atât de mare?

Nu cred ca era invidie pentru c[ mai erau colegi de-ai mei cu clauze mari.

Ți-au furat aceste accidentări visul de a juca in Spania?

Principalul motiv a fost pandemia, pentru că în perioada aia nu se mai juca fotbal.

Robert Vâlceanu: "L-am văzut o singură dată pe Gigi Becali în vestiar la noi"

Spune-mi dacă ți-e dor sa lucrezi cu Gigi Becali?

Mi-e dor... nu mi-e dor, nu știu pentru că nu era implicat la echipă cum e în prezent. L-am văzut o singură dată la noi în vestiar înaintea unui meci.

Care e cea mai puternică amintire cu care rămâi din fotbal?

Îmi aduc aminte totul și sunt momente frumoase care o să rămână în amintirea mea și mă bucur că am trecut prin asta și am trăit momentele acelea senzaționale.

La ce echipe a fost legitimat Robert Vâlceanu

Robert Vâlceanu a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum FCSB, FC Voluntari, UTA, Astra Giurgiu, Metaloglobus și Dacia Brăila.

La gruparea roș-albastră, mijlocașul ofensiv a bifat 18 apariții, a reușit să marcheze două goluri și să paseze decisiv într-o singură situație, în aproximativ 500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

În perioada 2014-2015, site-ul de specialitate Transfermarkt îl estima pe bucureștean la 250.000 de euro. Ulterior, cota sa a scăzut, cea mai mică fiind înregistrată în decembrie 2021, la Dacia Brăila, 25.000 de euro.