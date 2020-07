Se anunta RAZBUNAREA CFR-ului! "Am fost cazuti psihic! O scoatem la capat, vom juca cu titlul pe masa!" Clujenii, gata de LUPTA cu Universitatea Craiova

CFR Cluj s-a impus pe teren propriu in fata lui Gaz Metan, scor 2-0. Deac, din penalty, si Djokovic au adus victoria echipei lui Dan Petrescu.

Clujenii au venit la un singur punct in spatele Craiovei si asteapta meciul decisiv din ultima etapa.

Alexandru Paun recunoaste ca fotbalistii au cazut psihic dupa infrangerea din turul playoff-ului cu Craiova, insa sunt gata sa se revanseze:

"Ne-am asteptat la un meci greu, stiam ca se vor aseza bine in teren. Ne-a fost greu in prima repriza sa-i desfacem, dar dupa ce am inscris jocul a curs bine. Am marcat si golul 2 dupa pauza si putine emotii am avut pana la final.

De mult nu am mai trecut printr-o asemenea perioada, dupa meciul cu Craiova am fost foarte dezamagiti, am cazut psihic. Nu trebuia sa se intample asta, am pierdut un meci acasa dupa 37.

Aveam nevoie de moral pentru ca ne asteapta un meci foarte greu la FCSB. Am fost un an intreg pe primul loc, dar asa e in fotbal. Poti pierde primul loc in cateva etape. Tot noi trebuie sa o scoatem la capat si se va juca pana la final cred eu. Sunt toate sansele sa se joace cu titlul pe masa", a declarat Alexandru Paun la finalul meciului.

Mario Camora: "Mergem la FCSB sa luam trei puncte! Mai avem de jucat trei finale."

Capitanul clujenilor spera in cucerirea unui nou titlu cu CFR Cluj si asteapta increzator urmatoarele meciuri ale echipei:

"O victorie importanta, ramanem la un punct de Craiova. Avem trei finale pe care vrem sa le castigam. Ramanem cu spiritul de lupta pe care l-am aratat, e important sa revenim pentru ca avem o finala sambata cu FCSB si vrem sa trecem pe primul loc pana la meciul cu Botosani.

Nu e usor cand pierzi un meci cum a fost cel cu Craiova, iar apoi la Astra sa avem 2-0 si sa revina Astra la 2-2. Doua goluri luate foarte usor. Au trecut, a venit aceasta victorie si speram cu toti sa ne dea incredere si sa fim puternici pana la final.

Boli sigur a vrut sa joace mingea, el nu e fundas care sa faca intrari criminale. E un jucator corect, nu am vazut faza, dar asta este. Mai avem jucatori in lot si vom avea 11 in teren cu FCSB.

Un meci foarte important pentru noi, trebuie sa castigam acest meci. Sa ramanem tot acolo si sa plecam din Bucuresti cu trei puncte", a declarat Camora la finalul meciului.