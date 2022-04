Dan Petrescu a ținut să atragă atenția înaintea meciului din Bănie că unul dintre jucătorii săi este constant neîndreptățit de arbitri.

Este vorba despre Gabriel Debeljuh despre care Petrescu spune că e faultat extrem de des de adversari, însă arbitrii din Liga 1 l-au etichetat pe jucătorul ardelenilor ca fiind unul care simulează mult și îl privează de multe lovituri libere în timpul partidelor.

Debeljuh, „clientul” arbitrilor?

„Gabi e un jucător inteligent, care marchează, joacă pentru echipă, se sacrifică, face și faza de apărare. E faultat foarte mult, dar arbitrii și-au făcut o impresie greșită despre el. Și la Craiova am avut penalty clar, când am făcut 1-1, dar din cauză că e vorba despre Debeljuh nu se mai dă niciun fault.

Nu am mai primit un penalty [de mult], am și uitat cum e. Asta nu înseamnă că vrem să primim penalty gratuit sau la următorul meci. Dar, sincer, și la meciul cu Farul am avut penalty clar la Debeljuh, am tăcut, dar se pare că arbitrii nu mai vor să dea pentru că s-a dus vorba că se aruncă”, a declarat antrenorul campioanei.

CFR Cluj este liderul campionatului, cu 45 de puncte, în timp ce oltenii se clasează pe trei, cu 33 de puncte.