Dan Petrescu, ca si plecat de la CFR? Salariul URIAS oferit de chinezi si cine vine la Cluj sa califice echipa in grupele UEFA Champions League

CFR Cluj ar putea intra in preliminariile UEFA Champions League cu un alt antrenor.

Dan Petrescu, antrenorul care a a dus titlul in Ardeal, este ca si plecat de la CFR Cluj, informeaza Gazeta. Tehnicianul in varsta de 50 de ani negociaza intens cu o echipa din China care ii ofera un salariu de patru ori mai mare decat are la CFR. Chinezii ii pun pe masa un contract de 1,8 milioane de euro pe sezon.

Conform sursei citate, CFR are pregatit planul de rezerva. Edi Iordanescu i-ar putea lua locul lui Dan Petrescu. Pe lista CFR-ului s-au mai aflat si Victor Piturca, respectiv Marius Sumudica. Edi Iordanescu a plecat de la Astra la scurt timp dupa ce a reusit sa califice echipa in play-off-ul Ligii 1.