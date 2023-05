Dan Petrescu amenință că pleacă din țară: "Nu mai vreau, m-am săturat"

Antrenorul campioanei en-titre din România a fost extrem de revoltat la finalul meciului, criticând dur deciziile de arbitraj. Dan Petrescu consideră că echipa sa a fost dezavantajată de arbitraj pe toată durata play-off-ului și a răbufnit în acest sens după confruntarea cu Craiova.

"M-au supărat atât de tare arbitrajele, încât mă gândesc să plec din România. Am mai plecat o dată din cauza lor. Sunt hotărât să plec. Am contract cu CFR, trebuie să-l respect, dar după aceea nu mai vreau. În Europa nu am luat în niciun galben, iar în play-off am deja patru galbene. Mă gândesc la toate (n.r. - să plec din vară), dar deocamdată am contract. N-am primit contractul pe masă, îl semnam dacă îl primeam, până acum au fost doar pe vorbe, dar mai am un an și trei luni. Ce e așa mare grabă contractul meu?", a declarat Dan Petrescu, la Prima Sport.

VIDEO | Conferință de presă Dan Petrescu după CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1





Conferința de presă a lui Dan Petrescu după remiza cu Universitatea Craiova (08.05.2023) pe www.sport.ro