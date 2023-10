În ianuarie 2020, Dan Nistor a plecat de la FC Dinamo București și a semnat cu Universitatea Craiova, unde a stat trei ani. Pe 13 februarie 2023, a fost prezentat oficial la „șepcile roșii”.

Dan Nistor a vorbit fără menajamente despre perioada de la Universitatea Craiova: "N-am stat pe gânduri și am plecat direct"

Fotbalistul a vorbit despre perioada petrecută la trupa din Bănie și a subliniat că nu a acceptat să fie rezerva lui Ștefan Baiaram, pe care Mihai Rotaru voia să se bazeze în locul lui Dan Nistor.

„Din contră, la Craiova au mers foarte multe lucruri. Adică în primul an am fost la un pas să luăm campionatul, în al doilea an am luat Cupa şi Supercupa României, după care ni s-au adus nişte acuzaţii că a fost cel mai slab an din istoria clubului.

În ultima zi a venit patronul echipei (n.r. - Mihai Rotaru) şi mi-a zis că se bazează pe Baiaram, că e mai tânăr, că e de perspectivă. Am zis 'Da, ok, mulţumesc'. Nu sunt genul ăla de persoană care să stea să atârne după un contract, să stau să mă antrenez singur.

Nici n-am stat prea mult pe gânduri şi am plecat direct. Eu cred că am făcut destule pentru clubul ăla şi credeam că mai puteam face, dar aşa au vrut domnii de acolo”, a spus Dan Nistor, potrivit OrangeSport.

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Dan Nistor a fost legitimat la cluburi precum Curtea de Argeș, Dacia Mioveni, Pandurii, Evian, Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova și 'U' Cluj.

Universitatea Craiova, în ultima etapă

Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, scor 1-3

După o primă repriză tăcută, Musi a deschis scorul în minutul 57, iar Grozav a majorat diferența în minutul 70. Kurtic a marcat pentru olteni din penalty în minutul 74, însă „lupii galbeni” au revenit la două goluri diferență în minutul 90+1, grație reușitei lui Huja.

În următoarea etapă, Universitatea Craiova se va duela cu Rapid București duminică, 29 octombrie, de la ora 20:30, în timp ce Petrolul Ploiești o va înfrunta pe FCSB sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 20:30.