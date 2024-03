Laszlo Boloni a răbufnit la adresa unui reporter după umilința cu AS Monaco! Antrenorul român, criticat dur în Franța

Oaspeții au marcat de trei ori în primul sfert de oră prin Minamono (minutul 4), Akliouche (minutul 10) și Vanderson (minutul 15). Balogun a făcut 4-0 în minutul 76, dar Diallo a redus din diferență două minute mai târziu. Sane a marcat și el în minutul 84, dar cel care a stabilit scorul final a fost Balogun (minutul 87).

Laszlo Boloni a răbufnit la adresa unui reporter

La conferința de presă, Laszlo Boloni a apărut foarte nervos și nu a iertat un jurnalist care i-a deranjat discursul pentru că vorbea la telefon.

Antrenorul s-a arătat foarte dezamăgit de prestația echipei sale și în principal de cea a portarului Alexandre Oukidja, care a comis o gafă uriașă în meciul cu AS Monaco. Nervos din cale afară din cauza rezultatului, tehnicianul și-a vărsat furia asupra unui jurnalist prezent în sala de conferințe.

Deranjat că acesta vorbea la telefon, antrenorul român i-a cerut să părăsească încăperea: ”Te rog, dacă vrei să îți închei conversația la telefon, ieși afară! Afară poți vorbi cât de tare vrei! Mulțumesc”, a tunat Laszlo Boloni, conform presei din Franța.

Boloni s-a arătat extrem de dezamăgit de jocul prestat de elevii săi și a transmis că aceștia au arătat ”ca niște amatori”. De departe, antrenorul a fost cel mai supărat pe goalkeeper-ul Alexander Oukidja.

”Nu știu exact ce să spun. Am pierdut meciul în primele 15 minute, când ar fi trebuit să conducem cu 2-0. Am avut ocazii de gol în primele 15 minute, vorbim despre o Metz curajoasă, dar defensiva nu a dat dovadă de responsabilitate, lipsă de curaj, de comunicare. Am arătat ca niște amatori.

Monaco a fost echipa mai puternică, mai rapidă. Au știu cum să profite și cum să câștige meciul în 15 minute. În repriza a doua, am avut o evoluție bună și am fost răsplătiți cu două goluri, dar apoi, din nou, apare confuzie în mintea cuiva și se face 5-2. Nu poți să faci așa ceva”, a declarat antrenorul la conferința de presă.

Echipa lui Laszlo Boloni, criticată dur în Franța

Cei de la L’Equipe au catalogat jocul lui Metz drept unul ”jenant”, iar cotidianul Republicain Lorrain a transmis că echipa lui Laszlo Boloni a prestart cel mai slab joc din acest sezon.

”Les Messins au cedat jenant pe Saint-Symphorien, în fața unei trupe seducătoare din Monaco. Condusă cu trei goluri din startul jocului, Metz a oferit una dintre cele mai slabe prestații din acest sezon”, au scris cei de la Republicain Lorrain.

Metz ocupă penultima poziție a clasamentului din Ligue 1, cu 23 de puncte și se află pe loc direct retrogradabil.