'Daca vorbesc, se crapa ecranul ala!' Giani Kirita, prima reactie dupa ce Tonciu a zis despre el ca e 'cel mai slab la pat'. Ce a putut sa spuna acum Kirita

Giani Kirita a venit cu o replica pentru Andreea Tonciu dupa dezvaluirile facute!

Andreea Tonciu a fost invitata 'La Maruta' in urma cu cateva luni pentru rubrica 'Spui tot sau iti va lua gura foc?', acolo unde s-a amuzat pe seama unuia dintre fostii sai iubiti, Giani Kirita. Despre fostul capitan de la Dinamo, Tonciu a spus ca e tatuat si mare 'degeaba'.

"Sa mananc ca sa nu-i facem de ras?! E cu subinteles intrebarea asta. De fapt... am inteles eu! Giani Kirita! Nu poti sa crezi? Nu stii ca astia care sunt tatuati si asa mai mari... sunt degeaba?! Sa iau eu foc pentru ce? Citeste intrebarea! Giani Kirita a fost!", i-a spus Tonciu lui Maruta, care a citit ce scria pe foaie. Intrebarea era: "Care dintre fostii tai parteneri a fost cel mai plictisitor in dormitor?"

Invitat in emisiunea 'Prietenii lui Ovidiu', Giani Kirita a fost intrebat despre afirmatiile facute de Tonciu si a profitat de ocazie pentru a-i oferi o replica taioasa modelului.

"Stiu despre declaratie, nici nu am vrut sa ii dau replica. A zis ca am fost cel mai slab la pat", moment in care Ovidiu Ioanitoaia a completat: "Tu trebuia sa fii bun pe teren, nu la pat". Kirita a continuat: "Aia zic! N-am vrut sa ii dau replica. Daca vorbesc cred ca se crapa ecranul!"