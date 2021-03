"Daca aveam ultimul cuvant poate nu ajungeam in situatia de acum!" Primarul Iasului s-a saturat de rezultatele proaste ale echipei: "Duhul blandetii nu mai are ce cauta la Politehnica!"

Poli Iasi a pierdut in ultima etapa din Liga 1 pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 0-2.

In urma acestui rezultat, echipa din Copou a ramas pe ultimul loc in campionat cu doar 16 puncte dupa 24 de etape, iar sansele de a evita retrogradarea sunt din ce in ce mai mici.

Situatia de la echipa il deranjeaza foarte mult pe primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, in contextul in care clubul este sustinut in mare parte din fonduri venite de la Primarie si Consiliul Local.

Chirica a dezvaluit ca miercuri va discuta cu comitetul director al clubului, alaturi de care va decide ce se va intampla cu echipa pe viitor. Primaul Iasului a mai declarat in trecut ca ia in calcul chiar posibilitatea sa taie finantarea echipei de fotbal.

"Maine o sa avem o discutie cu comitetul director si sper sa am cateva propuneri concrete legate de viitorul clubului. Eu mi-am respectat promisiunile fata de acest club, astfel incat asteptarile sunt destul de normale din perspectiva noastra.

Nu am niciun angajat la primarie care sa aiba capacitatea de a antrena aceasta echipa. Trebuie sa incercam prin dialog sa ii determinam sa faca ceva la club. Daca aveam ultimul cuvand poate nu ajungeam in situatia de acum. Pot sa spun ca rezultatul de ieri mi-a stricat ziua si nu voi lasa sa treaca neobservata aceasta situatie.

Nu l-am adus eu pe Pancu, nu imi reprosez si nici nu ii reprosez nimic. Daca nu il acceptam si acceptam alt antrenor, iar rezultatele erau aceleasi atunci eram eu tras la raspundere. Sunt oameni de fotbal care au facut aceasta alegere, nu am cum eu sa il critic pe Daniel Pancu.

Nu am venit eu cu propunerea cu Andrei Cristea antrenor, tot Ciprian Paraschiv a venit. Analiza se facuse pe alt antrenor dar in cele din urma a fost ales Andrei Cristea. Am o relatie de amicitie cu el, este un om pe care il respect din punct de vedere moral.

Cu siguranta doare, pentru ca Iasul este al doilea oras al Romaniei si are anumite pretentii. Afecteaza si din punct de vedere sentimental, fotbalul local e o traditie care trebuie continuata. Eu cred ca maine as vrea sa vad o schimbare de ton. Duhul blandetii nu isi mai are locul la Politehnica Iasi. Cred ca lucrurile sunt mai profunde decat par la prima vedere. Nu m-am gandit la un nou presedinte", a spus Mihai Chirica la Digi Sport.