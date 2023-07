În primul meci al noului sezon, Farul Constanța nu s-a putut impune în Supercupa României și a pierdut în fața formației care a câștigat cupa internă, scor 0-1.

Cum vede Gică Popescu sezonul 2023/24 pentru Farul Constanța

Gică Popescu, președintele Farului Constanța, a precizat că va fi un an greu pentru echipa de la nivelul mării și a remarcat, totodată, că e greu să mai repete o asemenea performanță din sezonul recent încheiat.

„Va fi un an greu. Se spune că e greu să ajungi în vârf, dar e și mai greu să te menții. Noi am făcut un an senzațional. E greu să-l mai repetăm. Dar știți ce ambițios e Gică. Și la el performanța e ordine.

Ne mândrim cu ce avem la Constanța. Cred că avem cea mai bună academie din Europa de Est. Nu vom înceta să investim în academie. Să fie resursa de performanță și de jucători pentru prima echipă.

Am vrut cupe europene, trebuie să ne obișnuim cu acest ritm. Va fi un an extrem de greu. Vara a fost una ciudată. Nu am putut avea jucătorii internaționali în perioada de pregătire”, a spus Gică Popescu pentru Farul TV.

Farul Constanța se va duela cu Sheriff Tiraspol în primul tur preliminar pentru grupele Champions League. Cele două echipe se vor confrunta mai întâi la Ovidiu miercuri, 12 iulie, de la ora 20:30. Returul va fi la moldoveni acasă o săptămână mai târziu, marți, 18 iulie, de la ora 20:00.

Farul Constanța, în perioada de mercato

Veniri - Amine Benchaib (25 de ani / mijlocaș ofensiv / Belgia, Maroc / CS Mioveni / liber de contract), Diogo Queiros (24 de ani / fundaș central / Portugalia / FC Famalicao / liber de contract), Marco Borgnino (25 de ani / mijlocaș stânga / Argentina, Italia / Atletico de Rafaela / liber de contract), Rivaldinho (28 de ani / atacant / Brazilia / CSU Craiova / liber de contract), Nicolae Carnat (25 de ani / extremă dreapta / România / CS Mioveni / liber de contract), Damien Dussaut (28 de ani / fundaș dreapta / Martinica, Franța / liber de contract), Fabio Vianna (24 de ani / fundaș stânga / Portugalia / CFC Argeș / liber de contract), Ionuț Vînă (28 de ani / mijlocaș central / România / CSU Craiova / liber de contract), Zorhan Bassong (24 de ani / fundaș stânga / Canada, Belgia / CFC Argeș / liber de contract), Ștefan Pacionel (24 de ani / mijlocaș central / România / CSA Steaua / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Florian Haită (22 ani / extremă dreapta / România / FC "U" Cluj), David Matei (18 ani / fundaș dreapta / România / Unirea Dej), Răzvan Matiș (22 de ani / extremă stânga / România / Unirea Dej), Gabriel Buta (21 de ani / fundaș central / România / Unirea Dej), Robert Mustacă (20 de ani / extremă dreapta / România / Unirea Slobozia), Denis Bujor (18 ani / extremă dreapta / România / Unirea Slobozia), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / CSA Steaua), Alexandru Sima (21 de ani / fundaș stânga / România / CSA Steaua), Antonio Vlad (22 de ani / fundaș central / România / Corvinul Hunedoara), Alexandru Georgescu (21 de ani / fundaș dreapta / România / Gloria Bistrița), Denis Curea (19 ani / mijlocaș stânga / România / CSC Dumbrăvița), Alexandru Pop (23 de ani / extremă dreapta / România / Unirea Dej), Alexandru Negrean (22 de ani / mijlocaș central / România / SCM Zalău)

Plecări - Vlad Morar (29 de ani / atacant / România / contract încheiat) *, Carlo Casap (24 de ani / mijlocaș central / România / contract încheiat), Rolandas Baravykas (27 de ani / fundaș dreapta / Lituania / contract încheiat), Denis Alibec (32 e ani / atacant / România / contract încheiat), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Oțelul Galați / împrumutat)