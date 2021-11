Cum explică Ionuț Chirilă declarațiile de după meciul cu CFR Cluj: ”Nu ne-am făcut de râs”

”Lanterna roșie” a campionatului a fost dominată clar de campioana României, care a avut multe ocazii, însă a înscris doar de două ori. După meci, Ionuț Chirilă a făcut show.

Antrenorul ce l-a înlocuit pe Ilie Poenaru a spus că cele două echipe au fost egale pe teren. În această dimineață, la Ora Exactă în Sport, Chirilă și-a explicat declarațiile.

”Încercăm să jucăm un fotbal cât mai bun și să recuperăm cei opt jucători care ne-au lipsit cu CFR. Am văzut pe canalele de televiziune că am fost criticat pentru declarațiile mele. Eu am spus că din punct de vedere al jocului colectiv, al faptului că am construit cu curaj pe pressingul CFR-ului, am ieșit cu pase scurte și am avut o bună circulație a balonului în multe momente de joc este una, iar diferența de valoare ese alta.

Au decis execuțiile și valoarea unor jucători peste media campionatului. Am spus că aseară, în ciuda faptului că ne-au lipsit opt jucători și când esti o echipă mică contează relațiile de joc, nu ne-am făcut de râs și am făcut o propagandă bună fotbalului”, a spus Ionuț Chirilă, la Ora Exactă în Sport, în direct pe PROX.

”E important că am jucat de la egal la egal cu echipa care domină fotbalul românesc de 4 ani, fără să poată să-i opună nimeni rezistență. Eu îmi felicit echipa pentru că am demonstrat că putem fi egalii unei echipe care are buget de 10 milioane de euro.

CFR are două campionate, unul în România și unul în Europa League și Conference League. Nu am fost cu nimic mai prejos decât ei, în condițiile în care nu am avut nouă jucători apți. Sunt convins că dacă aveam echipa completă, istoria jocului era alta pentru că am arătat personalitate.

Nu am aruncat mingi, am ieșit cu pase scurte din pressing-ul CFR-ului. Pentru mine, a fost un joc în care Clinceni a făcut o bună propagandă fotbalului. Nu știu câte echipe aveau curaj să facă posesie pe terenul CFR-ului. Felicit CFR-ul. Se îndreaptă cu pași apăsați spre un nou titlu! Se vede nivelul la care au ajuns, e greu să treacă cineva peste ei în România.

E oboseală, dar sunt odihniți jucătorii care nu au jucat și care nu au făcut deplasarea la Cluj și trebuie să arate prospețime în meciul cu Dinamo. Toți se antrenează la nivel înalt, avem un lot echilibrat, care completat cu 4-5 jucători decisivi, de valoarea individuală certă, vom deveni o echipă respectată”, a spus Ionuț Chirilă, după meciul cu CFR.