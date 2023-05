Cum ar arăta echipa ideală formată din fotbaliști de la Farul și FCSB. Vedeta care lipsește din formația de start

Echipa care a avut cel mai mult de câștigat în urma etapei a șasea din play-off a fost FCSB. "Roș-albaștrii" au beneficiat de egalul Farului Constanța cu Sepsi OSK (1-1), dar și de eșecul campioanei en-titre, CFR Cluj în deplasare, cu Rapid (3-1).

În play-off au mai rămas patru etape, iar lupta la titlu se anunță incendiară. Vicecampioana României, FCSB, e la trei puncte de liderul Farul Constanța, iar campioana en-titre, CFR Cluj, se situează la cinci lungimi.

Cum ar arăta echipa ideală cu fotbaliști de la Farul și FCSB



Nicolae Dică și Basarab Panduru au realizat o formație de start cu cei mai în formă jucători de la primele două clasate în campionat, cei doi având păreri diferite pe anumite posturi.

Formula de start: Echipa combinată FCSB - Farul aleasă de Panduru şi Dică

Primul 11 ales: Târnovanu - Sorescu, Tamm, Larie (I. Cristea), Radunovic (Borza) - Grameni, Băluţă, Edjouma - Mazilu, Alibec, Coman

"Borza, dacă nu mă înşel, are un singur meci de 90 de minute. E viitorul Borza. De la Radunovic aştept mai mult, mereu am impresia că poate mai mult. Borza mi-a plăcut, are trei goluri marcate în campionat. Dacă l-aş pune pe Borza nu aş fi corect.

Între Şut şi Băluţă indiferent ce aş alege nu aş fi corect. Aş alege Băluţă. Olaru trebuie să fie în mod normal, dar sezonul lui e foarte slab. Nu l-aş pune, nu ştiu... Edjouma are 9 goluri marcate în sezonul ăsta. Nu merită Olaru", a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.