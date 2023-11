Dinamo n-a reușit să mai câștige de 11 etape în Superliga, iar Ovidiu Burcă a luat decizia de a se despărți de clubul din „Ștefan cel Mare”. Rezultatele slabe și faptul că și-a pierdut din credibilitate în fața conducerii clubului l-au determinat să-și dea demisia.

„Nu a fost o demisie. A fost un acord de ambele părți. De ce am făcut-o? Anul trecut, când eram în Liga 2, am cerut 6 săptămâni. Anul ăsta am cerut 6 luni. Din păcate, lucrurile nu au stat așa cum ne-am așteptat. Știam că va fi greu, dar nu atât de dificil. Am ajuns într-un punct în care pierdusem din credibilitate în fața conducerii.

Poate și pentru ei a fost o ușurare că am făcut eu un pas și am mers să stau de vorbă cu ei. Simțeam că pierdusem încrederea conducerii, e și normal. Pe de altă parte, am avut foarte multe așteptări de la meciul ăsta cu Steaua. Mă așteptam ca echipa să arate altfel. Nu mă refer din punct de vedere al rezultatului, dar am văzut jucători temători, blocați mental.

Când vezi că lucrurile nu sunt așa cum îți dorești, cred că e o dovadă de bărbăție, de putere să poți să pui stop și să lași lucrurile așa cum sunt. Uneori, stăm prea mult în niște situații în care credeam că le-am putut schimba, dar cu cât facem mai mult efort, cu atât pare că situația se afundă și mai tare. Mă simțeam într-un astfel de moment în care, indiferent ce încercam, nu reușeam să câștigăm. Poate plecarea mea va debloca situația”, a spus Ovidiu Burcă, în cadrul unei conferințe de presă.

Despre Ovidiu Burcă

Ovidiu Burcă a preluat Dinamo în vara anului 2022, după retrogradarea echipei, și a reușit să promoveze în Superligă după un baraj disputat cu FC Argeș.

Până acum, antrenorul de 43 de ani a strâns 54 de meciuri pe banca echipei „roș-albe” (19 victorii, 15 rezultate de egalitate și 22 înfrângeri).