Cum a reacționat Mihai Iosif, după ce Marius Șumudică i-a cerut să nu-i mai pronunțe numele

Deranjat că nu a fost luat în calcul pentru banca Rapidului, după ce patronul Victor Angelescu s-ar fi opus numirii sale, Marius Șumudică a lansat un atac și la adresa lui Mihai Iosif, actualul tehnician al giuleștenilor.

Reacția lui Mihai Iosif, după declarațiile lui Marius Șumudică

Întrebat despre ultimele declarații ale lui Șumudică, Mihai Iosif a refuzat să comenteze, spunând că nu știe despre ce este vorba. Antrenorul Rapidului s-a arăta bucuros că echipa sa a efectuat primul antrenament pe noua arenă din Giulești, chiar înaintea derby-ului cu Dinamo, care se va juca pe Arena Națională.

"Am revenit acasă, sper să primim o energie pozitivă de aici, unde eu mi-am petrecut toată copilăria. Întâlnim o echipă în probabil cea mai bună formă a ei din acest campionat, dar cu siguranță, atât eu, cât și jucătorii, vom da totul pe teren pentru o victorie și vom juca și cu un om în plus, suporterul rapidist.

Categoric, Dinamo e în revenire de formă, s-a întârit, și-au făcut un lot numeros. Clar, e în cea mai bună formă a acestui campionat. E un meci special că jucăm cu Dinamo, atât. Iosif n-a murit, nici echipa n-a murit, suntem bine, suntem vii și e un meci special. (n.r - despre declarațiile lui Șumudică) Problema mea este doar meciul de mâine și atât. N-am citit și nu știu despre ce vorbiți. Uitați-mă, sunt aici, la câteva sute de kilometri de noi sunt rachete și lucruri mult mai importante.

Totul este nou acum. Totul e foarte frumos, un stadion modern. Dacă îl avem de la începutul campionatului, aveam și mai multe puncte. Albu e suspendat, Crepulja accidentat în continuare. Hlistei, probleme mai vechi, Onea.

Cred că ar fi ceva senzațional (n.r - ca Rapid să se califice în play-off). Șansele sunt mici, cam la fel de mici ca sezonul trecut. Din păcate nu depindem doar de noi", a spus Iosif, înainte de Rapid - Dinamo.

Rapid - Dinamo, meci contând pentru etapa cu numărul 28 din Liga 1, se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Ce a spus Marius Șumudică despre Mihai Iosif

Marius Șumudică l-a susținut pe Mihai Iosif încă de când acesta a fost numit antrenorul Rapidului. Ba mai mult, l-a felicitat pentru rezultatele obținute, argumentând că lotul giuleștenilor nu este croit pentru a se califica în playoff.

Însă, invitat telefonic la Ora Exactă în Sport, la PRO X, Șumudică s-a arătat iritat de spusele lui Iosif la antrenamentul premergător meciului cu Dinamo, de sâmbătă, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro și l-a taxat pe tehnicianul Rapidului pentru că l-a dat exemplu în ședința de pregătire.

„Am auzit că la antrenamentul de ieri, domnul Miță Iosif, care mai are de învățat și mai are de dat mâini cu mulți antrenori cu care eu am dat. Am peste 150 de meciuri în campionatul Turciei, poate Gică Hagi și Lucescu mai au așa ceva. Iosif la antrenamente voia să le explice un exercițiu jucătorilor de la Rapid și după ce le explică exercițiul respectiv întreabă un jucător: 'Domnul Iosif, dar nu am mai făcut asta de câteva luni de zile, nu ar trebui să îl lucrăm iar pentru meciul cu Dinamo?'. Și el le răspunde: 'Lasă, mă, că vin Șumudică sau Mutu și vă explică ei!'.

Păi, băi, Miță Iosif, mă abțin, mai bine mă abțin. Sunt niște lucruri care nu-și au rostul. Lumea asta e mică, se aude imediat. Facerea de bine în viață e ... de mamă. Eu i-am susținut pe toți din familia Rapidului și nu am avut conflict cu nimeni. Am stat tot timpul separat și nu am vrut să intru în polemici.

Nu pot să-i accept domnului Iosif să vorbească așa ceva. Îl rog frumos să nu mai pronunțe numele meu. Aș vrea să rămână Iosif și dacă nu ia campionatul să se ducă singur pe calea ferată pe la Giulești, să plece.

Vreau să-l văd pe domnul Iosif cum își pupă degetele și mai bate în bancă să nu ia gol din corner. Îmi plac mult fazele astea”, a declarat Marius Șumudică la Ora Exactă în Sport, la PRO X.