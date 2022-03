Cum a fost resetat Mircea Bornescu de Manuel Neuer și Gianluigi Buffon: "Ia-mă de la zero! Abia coborâsem din copac"

Fostul goalkeeper de la Universitatea Craiova, Rapid sau Petrolul a povestit un episod din 2007, când apăra poarta oltenilor, iar la echipa patronată de Adrian Mititelu și-a făcut apariția antrenorul de portari Massimo Ferraris, care i-a schimbat complet modul de a gândi.

Mircea Bornescu, despre momentul care i-a schimbat cariera

Tehnicianul italian, care lucrase și la Juventus, i-a arătat lui Bornescu antrenamentele unor portari de top, precum Manuel Neuer sau Gianluigi Buffon și l-a făcut să înțeleagă pe portarul român că, de fapt, nu știa mai nimic.

"În 2007, antrenor era Nicolo Napoli. Venise cu un antrenor de portari de pe la Juventus, fusese la echipa a doua. Eram și la echipa națională, iar la primul antrenament, m-a luat deoparte omul. După 20 de minute, și-a pus mâinile în cap. Eu l-am văzut și am zis: 'Ia uite-l pe ăsta, își pune mâinile în cap, cine e el, unde a jucat? Cum îți permiți tu? Băi, eu sunt la echipa națională, nu primisem gol vreo 8 etape, eram pe val'. Omul ce a făcut? A luat niște antrenamente cu Neuer, cu Buffon, cu mai mulți portari.

El a înregistrat sesiunea pe care o făcusem noi. După care, mi-a prezentat video cu portarii de afară, cum se antrenează, cum trebuie făcută partea tehnică. După care, a pus și video-ul nostru. Mi-am dat seama că abia coborâsem din copac, adică era o diferență uriașă. M-am dus la el așa ușor și i-am zis: 'Massimo, consideră că n-am făcut niciodată fotbal și ia-mă de la zero, să începem să lucrăm'.

S-a amuzat și el și am început să lucrăm. Noi am avut un dezavantaj. Primul meu antrenor de portari a fost la 17 ani, când m-a luat la echipa mare. Noi n-am beneficiat de condițiile celor mici de acum, terenuri sintetice, antrenor personalizat. Eu, până la 12-13, am făcut numai pe bitum antrenament, despre ce vorbim?", a povestit Mircea Bornescu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Mircea Bornescu (41 de ani) și-a încheiat cariera de jucător în 2017. "Pepe" are în palmares două Cupe ale României, cu Petrolul Ploiești și FC Voluntari.