Varianta Reghecampf la FCSB, EXCLUSA! "Nu cred ca va veni!" Duckadam spulbera visul ros-albastrilor: motivul care blocheaza revenirea

Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine al FCSB-ului, nu crede intr-o posibila revenire a lui Reghecampf la FCSB prea curand.

Fostul oficial al ros-albastrilor spune ca revenirea lui Reghecampf la FCSB ar fi benefica echipei, insa nu crede ca acest lucru va fi posibil prea curand.

Contractul mare pe care antrenorul il are in Emiratele Arabe Unite nu il va lasa sa se intoarca in Liga 1:

"Ar fi benefica (n. r. revenirea lui la FCSB) pentru ca este un antrenor bun. Stie sa lucreze cu Gigi Becali. Eu cred ca nu va veni, contractul lui este mult prea mare acolo ca sa se intoarca.

Poate peste un an, doi", a spus Duckadam.

Duckadam: "CFR are prima sansa la titlu"

Fostul oficial al ros-albastrilor merge in continuare pe mana clujenilor in lupta la titlul Ligii 1:

"Cred ca CFR are primna sansa chiar daca toata lumea place jocul Craiovei. CFR este o echipa cu experienta si in momentele dificile stie sa se adune", a mai spus Duckadam.