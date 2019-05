Cu ce se ocupa acum Romica Bunica, cel mai negru cosmar al lui Gigi Becali!

In mai 2016, Bunica a fost suspendat pentru 2 ani, din cauza ca ar fi aranjat meciuri pentru pariuri, in perioada cand era antrenor secund la Gloria Buzau, in Liga 2.

De-a lungul carierei, atacantul buzoian a jucat pentru CSM Ramnicu Sarat (1998-2001), Gloria Buzau (2001-2003, 2006-2007), CS Otopeni (2003-2005) si Petrolul Berca (2008-2009). Bunica a devenit celebru in 2007, dupa golul egalizator marcat din lovitura libera contra FCSB-ului, in ultimele secunde de joc ale meciului de la Buzau (1-1), in etapa a 17-a, reusita care a declansat un intreg scandal intre cele doua tabere, in conditiile in care Gigi Becali sustinea financiar ambele cluburi, iar punctele pierdute au fost decisive in lupta pentru titlu cu CFR Cluj. In final, remiza cu „satelitul” de la Buzau i-au fost fatale echipei lui Becali, care a pierdut titlul in fata clujenilor la doar 1 punct diferenta, dar si accederea directa in grupele Ligii Campionilor, „ros-albastrii” fiind nevoiti sa se lupte cu Galatasaray pentru a ajunge in faza principala a competitiei.

Ulterior, Romica Bunica a fost antrenor secund la Gloria Buzau (2007, 2013-2016) si antrenor principal la Petrolul Berca (2008-2009), FC Voluntari (2010-2011, 2012-2013), CS Otopeni (2011-2012) si Conpet Ploiesti (2012). In mai 2016, el s-a aflat printre cei 3 antrenori si 14 jucatori ai Gloriei Buzau suspendati de catre FRF pentru aranjarea pentru pariuri a 10 meciuri, in perioada septembrie 2014 - mai 2015. Comisia de Disciplina a FRF l-a „sanctionat cu masura interzicerii oricarei activitati legate de fotbal pentru o perioada 2 ani si o penalitate sportiva de 200.000 lei”. La finalul anului 2016, in presa apareau articole care dezvaluiau ca Bunica s-ar fi apucat de agricultura, impreuna cu prietenul sau, Ion Viorel, si el suspendat pentru aceleasi acuzatii, si un prieten bulgar, iar fostul atacant ar fi condus semanatoarea. De atunci nu s-a mai aflat nimic despre el.

„Nu m-am reintors in fotbalul de seniori, sunt la o scoala de fotbal pentru copii din Buzau. Sunt doua echipe in Buzau, SCM Gloria si Metalul, dar nu m-am intors la vreuna dintre ele, nu am primit nicio oferta de la vreuna dintre ele. Ma ocup de scoala asta de fotbal a lui Ion Viorel, Galactic Club Buzau. E un club privat cu baza sportiva aflata la una dintre peluzele Stadionului Gloria, chiar langa Parcul Crang.

A fost greu sa fiu suspendat 2 ani, dar nu am stat departe de fotbal, am jucat fotbal cu prietenii mei. Aia ca ne-am apucat de agricultura, ca eu conduceam semanatoare si Ion Viorel se ocupa de combina, a fost o gluma a lui. A fost spusa pentru un prieten ziarist, care nu si-a dat seama ca era o gluma si a fost apoi preluata de toata lumea. Eu ma ocup de fotbal, nu stiu sa conduc semanatoarea, combina sau tractorul. A fost o gluma.

Acum ne ocupam de cateva zeci de copii, avem juniori de la 5 ani pana la 13 ani. Sunt antrenor si un fel de coordonator, e o scoala privata. Nu avem rezultate notabile, pentru ca nu urmarim neaparat rezultatele la nivelul asta juvenil, vrem sa formam juniori de calitate. Eu am licenta A UEFA, teoretic pot sa fiu antrenor secund la Liga 1.

Nu am planuri pe termen lung, sa vad ce se intampla cu suspendarea. Nici nu mai tin minte exact, nu stiu cand trebuie sa expire (n.r. - in mod normal, suspendarea ar fi trebuit sa se termine in mai 2018, dar probabil ca Bunica nu a achitat amenda de 200.000 de lei pentru a putea antrena din nou). Nici nu m-am mai interesat. La scoala asta de fotbal nu sunt antrenor oficial al grupelor de juniori, in mod oficial este altcineva. Dar ne ocupam acolo de procesul de pregatire. In procesul e pregatire pot a activez”, a declarat Romica Bunica pentru Sport.ro.