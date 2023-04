Cu ce probleme se confruntă Universitatea Craiova, înainte de meciul cu FCSB

Ultimul duel dintre cele două echipe s-a întâmplat în turul play-off-ului, atunci când Universitatea Craiova a obținut un rezultat de egalitate pe Arena Națională (1-1).

Cât timp lipsește Alexandru Crețu de la Universitatea Craiova

Eugen Neagoe a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu FCSB și a evidențiat faptul Nicușor Bancu și Bogdan Vătăjelu vor absenta din angrenajul oltenilor până la finalul campionatului, iar Alexandru Crețu va lipsi de la partida contra vicecampioanei, dar și împotriva lui CFR Cluj de etapa viitaore, din cauza cartonașului roșu văzut cu Sepsi OSK.

„Am arătat că suntem o echipă spectaculoasă, am atacat în permanenţă, avem cele mai multe goluri şi cea mai bună posesie. Ne interesează rezultatul, dar şi spectacolul, important este ca jucătorii să fie sănătoşi, ştiţi bine că nu-i avem pe Bancu, Vătăjelu şi Creţu, primii doi până la finalul campionatului, iar Creţu lipseşte la derby-urile cu FCSB şi CFR. Dar nu ne plângem, am încredere în jucătorii pe care-i am la dispoziţie acum”, a spus Eugen Neagoe.

Universitatea Craiova are trei meciuri consecutive de foc. Mai întâi, trupa din Bănie o va întâlni pe FCSB pe teren propriu. Ulterior, oltenii vor face deplasare a în Gruia duminică, 7 mai, ora 21:00, pentru jocul cu CFR Cluj. Sâmbătă, 13 mai, formația dirijată de Eugen Neagoe va întâlni liderul Farul Constanța.

Ultimele două etape ale Universității Craiova vor fi împotriva celor de la Rapid București (sâmbătă, 27 mai, ora 18:00, pe Giulești) și împotriva celor de la Sepsi OSK acasă, pe „Ion Oblemenco” (sâmbătă, 27 mai, ora 18:00.

