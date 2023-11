De când i-a preluat pe azeri, antrenorul român a bifat 16 prezențe pe banca tehnică a clubului și a înregistrat o medie de doar 1.38 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cu ce problemă se confruntă Adrian Mutu la Neftchi: "E o întrebare foarte bună!"

În ultima etapă, Neftchi Baku a învins-o în deplasare, pe stadionul „Gabala City”, pe Gabala, cu 2-0, grație reușitelor lui Diego Valdez (minutul 60) și Rahman Hadzhiyev (minutul 90+4).

La conferința de presă de după meci, unul dintre jurnaliști a adresat o problemă: faptul că Neftchi nu înscrie atât de multe goluri, iar reprezentatul mass-media a întrebat cum ar putea Mutu să rezolve asta.

„E o întrebare foarte bună. Avem multe episoade. Trebuie să avem mai multă grijă în fața porții adversarilor. Cum rezolvăm asta? Muncim din greu. O să o rezolvăm de-a lungul timpului”, a fost răspunsul lui Adrian Mutu, potrivit sportinfo.az.

Neftchi se află în acest moment pe locul cinci cu 18 puncte. În consecință, echipa pregătită de Adrian Mutu a înregistrat cinci victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri și se situează la șase lungimi de liderul Zira.

Va mai antrena vreodată Adi Mutu la Rapid? Cum a răspuns Victor Angelescu

Mutu, care mai avea contract cu Rapid până în 2025, a făcut pregătirea de vară cu formația giuleșteană, însă cu câteva zile înainte de startul noului sezon a primit o ofertă de la Neftchi Baku, iar azerii au fost de acord să îi plătească clauza de reziliere.

"Și cu Adi Mutu, și cu Cristiano Bergodi au fost alegerile noastre 100%. De la început am avut încredere în ei foarte mare. Cu Adi Mutu noi voiam să continuăm, era de un an și jumătate și am fi vrut să continuăm. Relația cu el e foarte bună, chiar am vorbit și cu el acum o săptămână sau două. Îi urez succes. Am rămas în relații foarte bune cu Adi și sper să demonstreze și la Neftchi.

Normal că are ușa deschisă. Ne-am despărțit amiabil și suntem prieteni. Nu numai eu, ci și Dan Șucu și Nico. Am rămas în relații foarte bune, cine știe? Dar în momentul de față, așa cum Adi Mutu a beneficiat de girul conducerii, așa beneficiază și Cristiano Bergodi. Vom fi alături de el. Are contract pe doi și sper ca pe aceasta să-l ducem la bun sfârșit", a spus Victor Angelescu, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.