Mihai Rotaru a dat lovitura! Reacția lui Cosmin Moți, după ce Universitatea Craiova și-a ales noul antrenor

Oltenii s-au înțeles cu fostul antrenor al lui Ludogoreț, urmând ca în perioada următoare să facă anunțul oficial.

Ivaylo Petev este antrenorul bulgar care urmează să preia Universitatea Craiova și are în palmares trei titluri de campion cucerite pe banca lui Ludogoreț.

„Ce se vede acuma la Ludogorets a început cu el acum 14 ani. Petev a luat echipa din Divizia C și a adus primele două titluri, a promovat de două ori consecutiv. Cu siguranță a fost rampa lui de lansare. Ludogorets e astăzi unde e și datorită lui în mare parte. Pentru mine e un antrenor foarte bun. E un antrenor dur, în sensul că ține la disciplină, nu contează numele jucătorului. Dacă a greșit, a plătit.

E apropiat de jucători, doar că știe să impună respect. Pentru mine e un lider care poate pune pe picioare o echipă aflată în situația Craiovei.

Un antrenor care creează fotbalul, nu se apară, variază, construiește și ideea lui e de joc e construită pe posesia mingii. Vrea ca echipa lui să aibă posesia cât mai mult și e concentrat pe asta cât mai mult.

Pentru mine e unul dintre cei mai buni antrenori străini care au fost vreodată în România. O să vedeți. La Ludogorets e o perioadă mai grea de câțiva ani. Tot încercăm să găsim o formulă câștigătoare. Am schimbat foarte mulți jucători, au plecat foarte mulți, au venit alții…

Am vorbit cu el în ultima perioadă. Am vrut să-l las liniștit. I-am spus când a apărut prima oară oferta de la Craiova să meargă cu ochii închiși, să nu-și facă griji din niciun punct de vedere. I-am spus că are toate condițiile și știu bine cum se lucrează acolo și care e strategia. I-am zis să nu se gândească de două ori.

Eu aș vrea să le spun celor de la Craiova să aibă încredere în el 100% și știu foarte bine că o să aibă mână liberă și să nu își facă griji din punctul ăsta de vedere. Eu un antrenor care știe ce face. Muncește de dimineață până seara, e la bază mereu, gândește antrenamentele, lucruri tactice, urmărește jucătorii și e un antrenor care pune suflet în tot ceea ce face”, a spus Cosmin Moți, potrivit Fanatik.

Despre Ivaylo Petev

Petev a antrenat-o ultima oară ep Ludogorets și a mai pregătit pe parcursul carierei echipe precum Levski Sofia, AEL Limassol, Dinamo Zagreb, Al Qadsiah și Jagiellonia. De asemenea, el a condus și naționalele Bulgariei și Bosniei.

Tehnicianul bulgar are șase trofee în palmares, toate cu Ludogorets: trei titluri, două Cupe și o Supercupă.

În 2022, Ivaylo Petev a câștigat alături de Bosnia și Herțegovina grupa B3 din Nations League, cu 11 puncte. Acolo s-au mai aflat Finlanda (8p), Muntenegru (7p) și România (7p).

Alături de Bosnia, Ivaylo Petev a învins România în meciul tur de la Zenica din Nations League (1-0), însă a pierdut returul din Giulești (1-4).

Ivaylo Petev va deveni al treilea antrenor al Universității Craiova din acest sezon. Oltenii au început stagiunea cu Laurențiu Reghecampf, iar ulterior interimatul a fost asigurat de Corneliu Papură.