Unicul gol al meciului a fost marcat de Malcom Edjouma, în minutul 88. Mijlocașul francez i-a trimis o pasă în careu lui Octavian Popescu, puștiul lui FCSB a pasat înapoi cu călcâiul, iar Edjouma l-a învins pe Scuffet cu o execuție elegantă.

Dan Petrescu, după eșecul cu FCSB: "Mi s-a părut că era meciul cu Slavia Praga. La fel au făcut și ei"

După ce la flash interviu a spus că FCSB a dominat clar prima repriză, dar a înscris "din nimic" în actul secund, Dan Petrescu a comparat-o pe FCSB la conferința de presă cu Slavia Praga, fosta adversară a ardelenilor din Conference League, pe care CFR Cluj a învins-o de două ori în acest sezon, 2-0 și 1-0.

"Părerea mea e că FCSB a fost mai bună în prima repriză. Nu trebuie să o zic numai eu, toată lumea a văzut, au avut mai multe ocazii, au fost mai agresivi. În a doua repriză, noi am fost echipa mai bună, ei nu au avut nicio ocazie. Chiar înainte de gol am avut o ocazie mari prin Yeboah. Cred că 0-0 era un rezultat corect, dar, dacă ei au marcat, înseamnă că au meritat să câștige. În a doua repriză am jucat bine și am luat gol. Fotbalul nu are logică uneori.

Indiferent de rezultatul de azi, lupta va fi până la capăt. Și nu între două echipe, ci în cinci sau șase. În cinci sigur va fi lupta până în ultima etapă. N-are rost să le zic, le știți și voi.

FCSB, în prima repriză, a fost mai bună. Mi s-a părut că era meciul cu Slavia Praga. Și ei au venit peste noi, ne-au atacat, ne-au surprins cu presing, iar noi am fost moi. În a doua repriză, am intrat parcă cu o totul altă echipă și nu mă gândeam că luăm gol, ci că vom da gol. Chiar vorbeam pe bancă toți că o să marcăm pe final", a spus Dan Petrescu.

După victoria din derby, FCSB a ajuns la 44 de puncte în 24 de etape și rămâne pe locul 4, la șase lungimi în spatele liderului CFR Cluj.

De partea cealaltă, formația din Gruia a ajuns la a șasea înfrângere din acest sezon, dar rămâne pe primul loc, cu 50 de puncte.