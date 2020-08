Cristiano Bergodi s-a vindecat de Covid-19! Prima reactie a italianului dupa externare: "Vom incerca sa castigam ceea ce ni s-a luat in ultima zi!"

Cristiano Bergodi a scapat de Covid-19.

Antrenorul italian al Universitatii Craiova a iesit din spital, dupa ce rezultatele testelor sale pentru noul coronavirus au fost negative. El a fost in izolare de pe 5 august, cand testele pe care le-a facut au aratat ca este infectat.

In aceste conditii, italianul nu a facut deplasarea in aceasta saptamana alaturi de echipa in cantonamentul din Austria, dar li se va alatura jucatorilor in urmatoarea perioada.

Imediat dupa externare, Cristiano Bergodi a transmis, prin intermediul paginii sale de Facebook, un mesaj catre cei care l-au ingrijit.

"Vreau sa imi exprim din inima recunostinta personalului din Spitalul 'Victor Babes' din Craiova, condus de doctorul Mircea Frumosu, care m-a tratat de COVID-19 intr-o maniera exemplara!

Acum ma intorc inapoi la baietii mei, care se pregatesc in Austria, sub comanda staff-ului. Anul acesta ne-a lipsit putin, dar impreuna sunt sigur ca putem incerca din nou sa castigam ceea ce ni s-a luat in ultima zi", a declarat tehnicianul.