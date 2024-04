Giuleștenii au primit vizita ardelenilor în a treia etapă din play-off-ul Superligii României. CFR Cluj s-a spovedit după umilința cu divizionara secundă Corvinul Hunedoara din sferturile Cupei României (0-4) și a învins-o pe Rapid fără drept de apel cu 4-1.

Cristiano Bergodi, pe modul ”Gigi Becali”: ”La pauză trebuia să-i schimb pe toți”

Pentru giuleșteni, primele 45 de minute au fost un coșmar, fapt pe care-l admite și Cristiano Bergodi care, după meci, a mai evidențiat că și-ar fi schimbat toată echipa la pauză.

”A fost o primă repriză de coșmar. Ne-au dat patru goluri după greșelile noastre. Când îți dau goluri atât de repede, e normal că jucătorii au căzut din punct de vedere psihic. La pauză ar fi trebuit să îi schimb pe toți”, a spus antrenorul.

De asemenea, Cristiano Bergodi a precizat că toți de la club sunt vinovați de rezultat și că e normal ca suporterii veniți pe stadion să fie supărați pe jucători în urma unei astfel de evoluții.

”Din păcate, toți suntem vinovați pentru acest rezultat. E normal că suporterii sunt supărați. Erau supărați pe toți. Se iau de antrenor. Ei vin la stadion, sunt alături de noi. După s-au luat de toată lumea”, a mai punctat tehnicianul.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

Rapid rămâne pe locul patru cu 28 de puncte. După primele trei etape disputate în play-off, giuleștenii au înregistrat trei eșecuri: 1-2 vs. Farul Constanța, 1-2 vs. Universitatea Craiova și 1-4 vs. CFR Cluj.