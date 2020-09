Cristi Tanase, cu gandul la nationala lui Radoi: "Nu as putea sa spun ca nu ma gandesc!" Ce spune despre Pintilii, fostul sau coleg

Cristi Tanase spera sa evolueze cat mai bine in perioada urmatoare pentru a intra in atentia lui Mirel Radoi.

Cristi Tanase (33 de ani) a declarat ca a ales sa joace pentru formatia antrenata de Ilie Poenaru, chiar daca cei de la FC Arges l-au contactat de doua ori inainte de oferta celor de la Clinceni. Tanase se gandeste sa revina la echipa nationala dupa ce va sta mai bine din punct de vedere fizic:

"Cei de la FC Arges m-au contactat inainte de cei de la Academica Clinceni. Cred ca m-au sunat de doua ori, dar in perioada aia nu voiam sa ma intorc in Romania si le-am spus ca nu vreau sa discut de o intoarcere.

Fizic nu prea stau bine pentru ca am fost doua luni in vacanta. Am decat o saptamana jumatate daca nu ma insel de antrenament. Nu stiu cat la suta de pregatit sunt. O sa mai dureze ceva pana voi fi pregatit fizic.

Da, sincer am 3-4 kilograme in plus. Sper sa le dau jos cat mai repede, cat mai curand pentru ca se vede. Se vede foarte repede la orice jucator. Imi doresc sa le dau jos si sa pun la punct cu conditia fizica.

Ma gandesc sa revin la echipa nationala, nu as putea sa spun ca nu ma gandesc. Deocamdata este devreme, trebuie sa incep sa joc.

Ma bucur pentru FCSB ca au reusit sa se califice. Am vazut meciul pana in minutul 90. Era cel mai important sa se califice, chiar daca a fost un meci greu cu multe goluri.

Pintilii este deocamdata la inceput de drum, are potential. Poate sa ajunga un antrenor bun, munceste foarte mult", a declarat Cristi Tanase la conferinta de presa.