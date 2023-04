Cristi Borcea este convins, Gigi Becali se retrage: „Sunt printre cei mai apropiați oameni de el!”

Latifundiarul din Pipera a cedat deja acțiunile către sora sa, iar MM Stoica a preluat funcția de președinte al Consiliului de Administrație în cadrul clubului.

Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo și un apropiat al lui Gigi Becali, susține că patroul FCSB este hotărât să se retragă și, cel mai probabil, o va și face, deoarece s-a apropiat mai mult de familie și Biserică și s-a îndepărtat de fotbal.

„Gigi Becali s-a dus mai mult spre familie şi biserică. Ce spune, că poate să se retragă, eu îl cred în stare. Ştiu cel mai bine pentru că sunt printre cei mai apropiaţi oameni de Gigi Becali”, a spus Cristi Borcea, potrivit Fanatik.

VIDEO | Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal după meciul cu Rapid

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează.

Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a spus Gigi Becali după meciul cu Rapid.