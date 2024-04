Omul care a condus clubul Dinamo în perioada 1995-2012 s-a arătat deranjat de declarațiile făcute de Eugen Voicu, actualul acționar majoritar din ”Ștefan cel Mare”.

Borcea i-a oferit un răspuns pe măsură lui Voicu și i-a amintit acestuia de investițiile pe care le-a făcut în perioada petrecută la Dinamo, când a adus jucători ”cu nume” în fotbalul românesc”.

După ce a spus că Eugen Voicu nu va sta foarte mult la echipă, Borcea l-a ”taxat” din nou pe acționarul majoritar din Red&White.

Cristi Borcea îl distruge pe Eugen Voicu: ”Ciocul mic!”

„Pe Andone l-am oprit, am luat Cupa, după aia am luat și campionatul și Cupa. Trebuie să creezi un antrenor, dacă vezi că e dedicat și muncește. Și noi am schimbat, luasem toată Craiova. Apropo, nu se poate compara și nu poate vorbi unul ca Voicu. Păi eu am luat de două ori toată Craiova, am luat tot ce era mai puternic în România.

Am luat de la Steaua, de la Rapid, de la Timișoara, tot! Îți trebuie foarte mulți bani. Îți trebuie pasiune, îl înțeleg că n-o are, dar până va ajunge la nivelul de a nu se mai bate la retrogradare, ciocul mic”, a spus Cristi Borcea, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Ce a declarat Eugen Voicu: ”Nu este profilul pe care ni-l dorim”

Recent, Eugen Voicu a fost întrebat despre o posibilă implicare a lui Cristi Borcea la Dinamo și a oferit un răspuns categoric.

Acționarul majoritar din Red&White spune că fostul director executiv nu este profilul pe care și l-ar dori în conducerea clubului.

“Nu ne-a contactat (n.r.: Cristi Borcea) şi nu este profilul pe care ni-l dorim în acţionariat. Vrem să vorbim de o nouă eră la Dinamo în care lucrurile se întâmplă puţin diferit faţă de cum se întâmplau în trecut. Cum erau pe vremea dumnealui, pe vremea altora”, a spus Voicu, la Fanatik.ro.