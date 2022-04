Cristi Balaj reacționează după ce a fost acuzat că „umblă” la arbitri. FCSB contestă delegarea lui Kovacs la meciul cu CFR

Oficialii lui FCSB s-au arătat extrem de deranjați de delegarea lui Kovacs la derbiul etapei și l-au acuzat indirect pe Balaj că are o relație apropiată cu arbitrii.

„Nu merg la arbitri, nu iau legătura cu ei şi din această superstiţie, pentru că înseamnă că pot fi degeaba, mai ales că într-o asemenea perioadă a anului avem asemenea practici.

Pot să spun apăsat că nu voi face niciodată şi nu îmi doresc decât să avem un arbitraj de nivel Champions League, aşa cum Istvan Kovacs ne-a obişnuit mai ales la meciurile internaţionale şi îmi doresc din tot sufletul să nu fie greşeli de arbitraj la acest meci.

„Sunt primul care pârăsc!”

Nu aş putea numi neapărat o prietenie cu cineva cu care nu mergi în concediu, nu ţi-a scris nicio scrisoare de Paşte, de iarnă. Prin prietenie înţeleg cu totul altceva. Da, o relaţie de colegialitate şi de respect cu o persoană şi cu oricare din arbitri pe care îi respect. Dacă s-ar întâmpla să aibă nevoie de ajutorul meu, voi răspunde prezent fără să ezit.

Să merg eu şi să sper măcar că un arbitru va face greşeli şi ulterior el să pătimească din cauza acelei greşeli, este departe de mine gândul acesta şi nu o să mă schimb niciodată.

I-am ameninţat pe arbitri că dacă vreodată voi auzi de unul dintre ei că are vreo legatură cu vreun club de fotbal, sunt primul care îi pârăsc.

Încearcă să găsească orice subiect pentru a crea o oarecare... ei vor să pună presiune acum. La mine nu mai funcţionează asemenea presiuni şi atâta timp cât vin şi spun din tot sufletul că trebuie să fie un arbitraj fără greşeli, mai mult decât atât ce pot să spun.

Faptul că eu nu mergeam la arbitri la vestiar... excepţie faptul că i-am trimis lui Haţegan mesaj de sănătate... ceea ce e normal. Cei de la Sepsi au ieşit cu tricourile la încălzire <<Ovidiu, suntem alături de tine>>. E firesc, chiar dacă am fost acuzat de anumite personaje.

Dar din punctul meu de vedere nu există nicio legătură pentru că am evitat şi am anticipat anumite practici care erau în trecut, am anticipat asemenea momente.

Acesta este motivul pentru care nu am mai mers pe la ei pentru că am încercat să îi protejez în momentul în care apar asemenea declaraţii”, a declarat Balaj, la Orange Sport.

CFR Cluj şi FCSB se vor întâlni duminică, 17 aprilie, de la ora 20:30, în etapa a cincea din playoff-ul Ligii 1.