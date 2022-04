Meciul caritabil de joi dintre Șahtior Donețk și Lechia Gdansk, parte din turneul ”minerilor” care le mai include pe Olympiacos Pireu, Fenerbahce Istanbul și Hajduk Split, s-a încheiat cu scor de 3-2 în favoarea echipei antrenate de Roberto De Zerbi, fostul fotbalist de la CFR Cluj.

Golul victoriei ucrainenilor a fost marcat în prelungiri de un puști de 12 ani din Mariupol, Dmytro Keda.

”Țin să le mulțumesc celor de la Lechia pentru acest meci caritabil, pentru că este foarte dificil să joci în timpul săptămânii. Acum, fotbalul nu mai este pe primul loc, tribunele au transmis emoție, pentru că cele două națiuni (n.r. - polonezii și ucrainenii) sunt la fel.

Despre golul lui Dmytro? A fost o decizie spontană pe care am luat-o (n.r. - de a-l introduce pe teren pentru a înscrie golul victoriei)”, a explicat De Zerbi.

Toate încasările meciului vor fi donate armatei ucrainene, precum și voluntarilor, doctorilor și asociațiilor care se ocupă de ajutorarea copiilor afectați de războiul declanșat de Rusia lui Vladimir Putin.

???????????? A 12-year-old boy from Mariupol has played for Shakhtar and netted a goal ⚒

Dmytro Keda came on as a substitute at the end of the charity match vs Lechia.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/tKtWlt6I7a