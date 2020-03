"Cred ca de aceea l-a schimbat pe Vina. Eu nu am vorbit cu el!" Gigi Becali a analizat jocul echipei! Ce spune de golul primit de Vlad

Gigi Becali a analizat jocul FCSB-ului dupa victoria cu 4-1 in fata Craiovei.

Gigi Becali nu crede ca Vlad a gresit la golul incasat de ros-albastri si spune ca a fost greseala lui Pantiru la acea faza. Patronul ros-albastrilor spune ca schimbarea lui Vina nu a fost impusa de el si crede ca Vintila l-a schimbat din cauza paselor gresite date de mijlocas.

Gigi Becali e incantat de revenirile lui Oaida, Coman si Tanase, care au aratat un joc schimbat in meciul din aceasta seara:

"Craiova are jucatori de calitate in fata, e normal sa aiba ocazii. Nu e normal sa fie depasiti jucatorii din aparare.

Vlad, parerea mea, el nu a gresit, la gol a fost prea din scurt si prea de aproape. El nu era acolo, s-a dus sa ia coltul, nu putea sa aiba reactii asa rapid. Eu spun ca e vina lui Pantiru, Vlad are o mica vina.

De ce sa mai faca schimbari, daca merge bine echipa, joaca bine, de ce sa mai faci? Daca vezi pe cate unul ca greseste, ce sa mai faci? Ai vazut Vina, a dat doua pase la adversar, a zburat. Eu cred ca de aia l-a schimbat, nu am vorbit cu Vintila. Cele doua pase pe care le-a dat, erau gol normal...a ratat ala. Are calitate, dar dai pase la adversar..nu joci.

Eu sunt fericit ca Oaida este jucatorul care era, a revenit. Nu il mai recunosteam, sunt bucuros si pentru Tanase si pentru Coman. Pentru Man nu am de ce, se stia de el si cand juca slab, juca bine. Sunt bucuros ca si-a revenit si Coman, ca imi revine echipa.

Petre are sanse, dar acum e foarte important sa joace jucatorii care sunt in forma maxima si care sunt bine fizic. Eu cred ca Petre va ajunge mare atacant. Spuneam ca Pantiru e cel mai mare din Europa si m-a dezamagit in ultima vreme, dar poate isi revine.

Anul asta va fi altceva, si-a revenit echipa, jucatorii nostri, atacul nostru. Daca ajunge la 9 puncte, la revedere. CFR e o echipa care ia goluri asa, ca sa ii dai gol trebuie sa transpiri multe kg.

Eu mizez pe un ghinion, nu pe cadere fizica, pentru ca au avut mult noroc. Puternici nu poti spune ca nu sunt, ce e al lor e al lor.

Ce pot sa va spun, la ora asta, CFR e campioana 80% si noi 20%. S-au consumat procentele.", a spus Gigi Becali la digi.