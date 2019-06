Craiova, fara victorie in amicale! Au pierdut ultimul meci cu Viktoria Plzen

Craiova ramane fara victorie in amicale.

In al 3-lea meci de pregatire, oltenii au luat 3 de la vicecampioana Cehiei, Plzen!



Craiova are doua egaluri si o infrangere in amicalele din Austria. Cu cel mai tare adversar, Plzen, oltenii n-au avut nicio sansa si au fost invinsi cu 3-1. Roman a dat golul oltenilor.



In repriza a doua a debutat si ultimul transfer al oltenilor - bulgarul Ivanov. El a venit de la Medias si a semnat pe 4 ani.