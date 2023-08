După un sezon în care a strâns doar 17 meciuri la Petrolul Ploiești, Constantin Budescu a luat o decizie cu privire la viitorul său. Să plece de la „lupii galbeni”, echipă unde și-a făcut juniorautl și la care mai evoluase la nivel de seniori și în perioada 2005 - 2011.

Constantin Budescu a plecat de la Petrolul Ploiești! Ce l-a nemulțumit

În fapt, Constantin Budescu a exprimat că și-ar fi dorit să joace mai mult la Petrolul, fiind, de altfel, și motivul pentru care a ales în urmă cu un an să semneze cu echipa de pe stadionul „Ilie Oană”.

„Le-am cerut chestia asta (n.r.- să rezilieze contractul). Nu am semnat încă. Eu aveam clauză că puteam pleca în orice perioadă de transfer. Am vorbit și am zis că e mai ok să ne strângem mâna.

Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine. S-a înțeles greșit aici. Probabil au zis că vin să joc câteva meciuri și apoi mă retrag. Nu am avut cine știe ce bani.

Pentru asta am venit (n.r. ca să ajute clubul), nu a fost cum mi-am dorit. Mi-am făcut treaba cu am putut. Nu am venit să joc patru meciuri și să mă retrag. Vreau să mai joc. Le urez succes în continuare. A fost un an frumos.

O vacanță, probabil. Nu am prins niciodată în perioada asta vacanță. Nu am discutat nimic cu nimeni. Nu o să discut săptămâna asta. Apoi vedem”, a spus Constantin Budescu, potrivit DigiSport.

La ce echipe a mai evoluat Constantin Budescu

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Constantin Budescu a evoluat pentru Petrolul Ploiești, Astra Giurgiu, DL Yifang, FCSB, Al-Shabab, Damac FC și FC Voluntari.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Astra Giurgiu, 235, unde a reușit să marcheze 86 de goluri și să paseze decisiv în 82 de situații, în aproximativ 18.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.