Constantin Budescu amenință: "Nu am venit la Petrolul ca să fiu primul schimbat!". Reacție dură după înfrângerea cu FC Voluntari

Diferenţa s-a făcut în ultimul sfert de oră, după ce fundaşul Guilherme Garutti (Petrolul Ploiești) a primit al doilea cartonaş galben (74), pentru un fault la Marcelo Lopes. Din lovitura liberă acordată, portarul Lukas Zima a respins în bară şutul lui Adam Nemec, iar apoi fundaşul Radu Boboc a reluat în plasă (77).

Jocul s-a reluat de la centru, mingea a ajuns la portarul ceh Zima, care a degajat greşit la slovacul Nemec, iar acesta a majorat diferenţa (79). Petrolul Ploiești rămâne fără victorie după trei etape, în timp ce FC Voluntari este la al doilea succes.

Constantin Budescu, reacție acidă după înfrângerea cu FC Voluntari

Atacantul celor de la Petrolul Ploiești a vorbit după meciul cu FC Voluntari, arătându-se deranjat de faptul că a fost schimbat la începutul primei reprize.

"Prima repriză a fost destul de bună. Am avut câteva ocazii, dar nu am putut marca. A doua repriză a fost slabă. S-au făcut câteva schimbări și jocul nostru s-a cam dus. Abia începuse repriza a doua, încercam să punem presiune și să atacă. Am pierdut în două minute.

M-am dus la vestiare și m-am schimbat. Nu mai aveam drept de joc. Dacă m-a scos, nu mai puteam intra. M-am dus și m-am schimbat pentru că era foarte cald și am transpirat. Cam atât. Eram și supărat pentru că m-a scos după 10 minute. E decizia lor, nu a ea. Dacă nu pot, îmi văd de treaba mea. Eu am venit aici să ajut. Dacă încurc, îmi văd de treaba mea. Dacă nu ajut cu nimic și doar sunt schimbat... Eu am venit acasă și vreau să ajut această echipă. Dacă nu se poate, probabil vom găsi altă cale.

Și plecare e o variantă. Îmi place să joc fotbal și vreau să stau acolo unde oamenii sunt lângă mine și mă ajută, nu vreau să fiu prima schimbare. Eu am venit să ajut. Dacă nu ajut, îmi văd de drumul meu.", a spus Constantin Budescu, la finalul partidei.