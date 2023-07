Cele două echipe s-au confruntat pe stadionul „Arcul de Triumf”, după ce negocierile dintre FCSB și CSA Steaua cu privire la închirierea arenei „Steaua” din Ghencea au picat.

Concluziile trase de Darius Olaru, după FCSB - Dinamo

După o repriză secundă în care jocul FCSB-ului s-a stins, Darius Olaru a remarcat după meci că au existat emoții pe finalul partidei și că se poate să se fi resimțit din punct de vedere fizic, din cauza efortului depus.

„Am avut emoții pe final și trebuie să schimbăm asta, să fim mai compleți în fața porții și să marcăm la ocaziile pe care le avem. Poate am căzut și un pic fizic, vorbesc despre mine aici, e posibil ca și ăsta să fie un motiv pentru care n-am mai jucat atât de bine în repriza secundă.

Cred că rămâne un derby, chiar dacă am jucat pe Arcul de Triumf. Am intrat foarte bine în meci în prima repriză, ne bucurăm că am marcat mai mult decât ei.

Sper să nu fie ultimul meu gol în acest sezon, să-mi ajut echipa cât de mult pot și să continuăm cu victoriile. Încercăm să ne calificăm în Europa, obiectivul e să ajungem în grupele Conference League. Avem o echipă bună, omogenă, sperăm să continuăm pe această linie”, a spus Darius Olaru după meci.

FCSB - Dinamo 2-1

„Roș-albaștrii” au făcut o primă repriză perfectă. Mai întâi, echipa pregătită de Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 30 prin Florinel Coman. Ulterior, Darius Olaru a majorat diferența în minutul 35.

În repriza a doua, jocul FCSB-ului s-a stins însă. Dinamo a redus din diferență în minutul 83 prin Goncalo Gregorie, iar tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.

Echipele de start