"Comisarul Moldovan, cel mai mare huligan!" Imagini FABULOASE din vestiarul Chindiei! Ce melodie au compus jucatorii pentru Moldovan

Chindia a promovat in Liga 1 dupa 21 de ani de asteptare.

A fost nebunie la Targoviste! Chindia a trecut cu 4-1 de Luceafarul Oradea si va juca in Liga 1 sezonul viitor, indiferent de rezultatul pe care-l obtine in ultima etapa.



La final, dupa ce au sarbatorit cu suporterii pe gazon, jucatorii s-au retras in vestiar. I-au compus o melodie speciala antrenorului Viorel Moldovan si au cantat-o impreuna cu el. :) "Comisaru' Moldovan / Cel mai mare huligan" - au fost versurile zilei la Targoviste.