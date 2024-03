La finalul meciului, Dan Nistor a vorbit despre dezamăgirea calificării în play-off, dar și despre obiectivul pe care îl are echipa pentru restul sezonului.

"Am fost la mâna noastră, iar acest lucru a pus presiune pe noi. Am avut patru ocazii mari, nu am reușit să înscriem. Cei de la Sepsi au marcat în minutul 93, acesta a fost deznodământul. Trebuia să facem mult mai mult astăzi ca să ne calificăm. Ne pare rău pentru acești suporteri, care au arătat încă o dată că sunt alături de noi.

E o supărare foarte mare, dezamăgire, nimeni nu a spus nimic în vestiar. Din minutul 70 am vorbit cu anumite persoane din tribună și ne țineau la curent. Asta este viața, în fotbal se pot întâmpla multe. E dezamăgirea mai mare astăzi decât în finala Cupei.

Obiectivul rămâne o clasare între locurile 7-9", a declarat Dan Nistor, la finalul meciului.

Clasament Superliga României

VIDEO | Declarații Dan Nistor