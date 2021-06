Ciprian Marica, incantat de fuziunea cu Viitorul: "E o zi istorica, as vrea sa le multumesc suporterilor"

Viitorul si Farul s-au unit si, din sezonul urmator, vor juca sub aceiasi sigla.

Ciprian Marica va fi unul dintre actionarii noului proiect si este increzator ca poate schimba fotbalul de la malul marii.

"Ma bucur sa fiu aici, e o zi istorica. As vrea sa multumesc suporterilor, fara de care nu am fi fost astazi aici. Ei au renascut acest club si au avut incredere in mine. Au fost multi care au avut incredere si multi care nu au avut. Cred ca am reusit sa ii conving ca interesele mele au fost pentru fotbal si performanta. Ma bucur ca avem alaturi de noi legendele Farului, oameni importanti, suporteri si oficialitatile.

Vreau sa multumesc si vechii conduceri care au sustinut Farul Constanta, echipa care spune povestea acestui oras. As vrea sa spun ca nu visam la aceasta zi, sa devin partener cu idolul copilariei mele, Gica Hagi, si cu Gica Popescu, cel care a fost alaturi de mine la inceputul carierei. Am ramas surprins placut de intelepciunea domnului Hagi, face acest lucru pentru constanteni, pentru suporteri.

Toti suntem trecatori, dar domnul Hagi alege sa faca acest lucru pentru a lasa ceva in urma. Astazi e cea mai usoara zi, munca de acum incepe", a spus Marica, dupa conferinta de presa.

In 2018, Ciprian Marica, analistul PRO TV pentru EURO 2020 fost fotbalist la echipe precum FCSB, Dinamo, Shaktar, VFB Sttutgart sau Getafe a cumparat clubul Farul Constanta.