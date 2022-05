La conferința de presă în care a fost prezentat, Poenaru a anunțat că vizează și primele transferuri: fundașul central albanez Erjon Hoxhallari, de la KF Tirana, și fundașul de bandă Cristian Maxim, de la Gaz Metan Mediaș.

Ciprian Marica, impresionat de transferul pregătit de UTA Arad

Pe lângă cei doi, UTA încearcă să îl transfere și pe Claudiu Keșeru, internaționalul român care se desparte oficial de FCSB în această vară. Ciprian Marica laudă intenția clubului arădean și spune că o astfel de mutare ar fi o adevărată lovitură.

"Poenaru este un antrenor care cunoaște foarte bine jucătorii din Liga 1. Știu că UTA trebuie să facă niște transferuri și de aceea cred că Ilie Poenaru știe să îi îndrume, știe ce jucători își dorește, cunoaște foarte bine Liga 1. Să-l iei pe Claudiu Keșeru ar fi o lovitură pentru UTA.

Rămâne de văzut dacă va reuși. Poenaru e un antrenor tânăr, care a demonstrat la Clinceni că poate fi luat în calcul și pentru o echipă mai mare, așa cum e cazul celor de la UTA Arad. Nu este chiar Dan Petrescu, să zici că e cheia succesului pentru UTA, însă e un antrenor care cunoaște foarte bine Liga 1.

Poenaru a reușit la Clinceni, dar a avut și ghinion. Pe unde s-a dus, echipa a avut probleme, să sperăm că nu e și cazul celor de la UTA. Da, Ilie Poenaru a lucrat cu Gică Hagi și a furat anumite lucruri de acolo și bine a făcut. În egală măsură, e important lotul pe care îl are la dispoziție. Cunoaște foarte bine jucătorii din Liga 1, iar asta le dă speranțe că va aduce jucători în cunoștință de cauză", a spus Ciprian Marica, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

UTA pregătește transferuri. Claudiu Keșeru, pe lista lui Ilie Poenaru

În perioada următoare, UTA îi va transfera pe Erjon Hoxhallari de la KF Tirana şi Cristian Maxim de la Gaz Metan Mediaş.

"Putem vorbi despre Erjon Hoxhallari, fundaş central care chiar a primit convocare pentru meciurile naţionalei Albaniei. De asemenea, am reuşit să îl aduc pe Cristian Maxim de la Gaz Metan Mediaş, el poate juca fundaş dreapta sau stânga. Apoi suntem în discuţii cu Raul Şteau, pentru că avem nevoie de dubluri. Vedem ce se va întâmpla în zilele următoare. Sunt mulţi jucători cu care am lucrat şi care îşi doresc să vină aici. Dar nu se poate să vină toţi, pentru că şi aici sunt jucători foarte buni. În plus, trebuie să ne încadrăm în bugetul din sezonul recent încheiat, de aceea caut jucători care să poată evolua pe două posturi", a explicat tehnicianul.

Acesta încearcă şi transferul atacantului Claudiu Keşeru, ultima oară la FCSB. "Claudiu Keşeru e un jucător pe care îl doresc. El are mulţi critici, care se leagă poate de vârsta lui, dar eu ştiu ce potenţial are Keşeru. Iar în momentul ăsta Keşeru are 4 sau 5 oferte din România, are şi din Qatar. Am avut o discuţie cu el, nu ascund. El s-ar plia foarte bine pe sistemul pe care vreau să-l folosesc. Nu ştiu dacă putem să îl aducem, e o luptă grea cu alte cluburi, dar eu mi-l doresc. Şi el cântăreşte, pentru că a avut o discuţie şi cu Edi Iordănescu şi i-a spus că încă vrea să joace pentru echipa naţională", a precizat el.