CFR - Steaua continua si dupa doua zile! MM Stoica, replica pentru ardeleni: "Mint de ingheata Somesul!" Cum l-a ironizat pe Iuliu Muresan

CFR - Steaua s-a terminat 1-1 pe teren, insa in afara lui meciul inca se joaca.



Declaratiile din cele doua tabere continua sa curga chiar si la doua zile de la fluierul de final al partidei. Mihai Stoica a tinuta sa le raspunda ardelenilor, printr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook.

Stoica ii contrazice pe oficialii CFR-ului care declarau ca sunt de acord cu arbitri straini si a avut o replica si pentru Iuliu Muresan care il acuzase ca nu si-a respectat promisiunea facuta in urma cu 8 ani.

"Cei de la CFR mint de ingheata Somesul referitor la arbitrii străini. Eu am redat intocmai ce mi-a spus Valeriu Argaseala, care e om serios. Pentru Iuliu Muresan: am spus ca ma retrag daca mai face cineva 8 puncte in grupele UCL. Imi mentin declaratia. Ei n-au facut 8. Au facut 10. Unde nu m-am tinut de cuvant?", a fost mesajul postat de Mihai Stoica.