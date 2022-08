CFR - Farul 1-3 | Louis Munteanu a întors soarta meciului, iar Gică Hagi l-a lăudat la cote maxime: „Are golul în sânge”

Băieții lui Gheorghe Hagi nu s-au lăsat mai prejos în fața campioanei României de anul trecut și au reușit să se impună cu 3-1 pe teren advers, grație reușitelor lui Pitu și Munteanu.

CFR Cluj a pierdut șansa de a se apropia de liderul Rapid București și i-a dat șansa, ulterior, Farului să acapareze prima poziție în actuala stagiune a Superligii, pentru moment.

Hagi: „Are sânge rece”

„Importantă, pentru că am jucat la CFR în deplasare, e o echipă care participă în Europa. Noi demonstrăm că avem potențial, nu e ușor să câștigi la campioana României. Ne-am adaptat la stilul lor de a juca mai direct. Trebuie să știi să te aperi și bine, noi am știut.

S-a născut să marcheze goluri (n.r. - Louis Munteanu), are golul în sânge. La noi, de când a fost, întotdeauna a marcat. E 2002, încă foarte tânăr. A venit schimbat total de la Fiorentina. Așa cum a venit Ianis, a venit și el. Arată foarte bine.

Am atâta experiență încât știu că trebuie să rămân cu picioarele pe pământ. Sunt meciuri care au ritm, au intensitate, și trebuie să facem față. Nu am început meciul atât de bine, dar, ușor ușor, cred că am fost mai proaspeți decât ei.

Trebuie să credem mai mult că suntem noi. Eu tot timpul le spun asta. Este o echipă talentată, avem jucători talentați care încă nu sunt la capacitate maximă. Eu zic că o să arătăm bine.”, au fost cuvintele lui Gică Hagi după meci.

CFR Cluj - Farul Constanța 1-3

CFR Cluj a început în forță, a controlat jocul și a reușit să și marcheze în startul partidei. Malele a fructificat de la punctul cu var (10'), însă Pitu a restabilit egalitatea în minutul 34 și a anulat avantajul elevilor lui Dan Petrescu.

În partea a doua a jocului, formația dirijată de Gică Hagi s-a reaprins și a majorat diferența în minutul 63, prin Louis Munteanu, care, în minutul 87 a mai lovit o dată poarta lui Scuffet și a închis tabela definitiv.