Fotbalistul care i-a pus capac lui Dan Petrescu la CFR Cluj: „L-am iubit”

Omrani a rămas fără echipă în această perioadă de mercato, după o perioadă de șase ani petrecută la formația din Gruia. Algerianul, cotat la 1.6 milioane de euro, încă nu și-a găsit altă echipă.

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre fostul atacant al ardelenilor, care l-a ajutat să cucerească titlul de campion anul trecut. Omrani a terminat de cinci ori pe prima poziție cu echipa din Gruia în Superliga.

Petrescu: „L-am iubit”

„Omrani cred că e în vacanţă în Franţa. Mi-a dat mesaj după meci: ‘Felicitări, tati!’ Nu cred că mai are de gând să vină înapoi, nici nu ştiu ce vrea. Sunt surprins că nu şi-a găsit echipă. Eram sigur că va găsi o echipă. Am înţeles că avut foarte multe oferte. Şi când am fost eu în China l-am chemat.

A zis, hai că semnăm, şi când trebuia să semnăm, nu a mai venit. Şi a pierdut trei milioane de euro băiatul. El este mai dificil aşa, dar are un suflet mare. Eu mereu m-am înţeles cu el, chiar dacă au mai fost probleme. A rămas un jucător pe care l-am iubit în cariera mea. Dacă vă arăt mesajele pe care mi le-a dat, înţelegeţi ce am fost şi eu pentru el. Acum trebuie să se ajute el, nu mai pot să îl ajut eu.”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu în cadrul unei conferințe de presă.

Cariera lui Omrani

Omrani a evoluat în cariera sa la Marseille, AC Arles și CFR Cluj. Cea mai mare cotă pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, a avut-o în decembrie 2021, când valora 3.6 milioane.

Algerianul a bifat 209 apariții în tricoul ardelenilor, pentru care a înscris 47 de goluri și a pasat decisiv în 42 de situații. 39 de cartonașe galbene a văzut atacantul și trei roșii în perioada petrecută la Cluj.