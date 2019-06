CFR Cluj, lupta cu patru echipe tari din Europa pentru un pusti minune! Un club urias gata sa i-l sufle campioanei noastre: "Isi doreste sa ajunga acolo"

CFR Cluj se afla in cautari de noi transferuri pentru sezonul urmator.

CFR Cluj se lupta cu echipe importante din Europei pentru transferul unui pusti minune.

Este vorba despre Franko Kovacevic, in varsta de 19 ani, atacant la NK Rudes. Totusi, sansele unei reusite a transferului sau in Liga 1 sunt aproape inexistente, avand in vedere ca Sky Italia anunta ca tanarul jucator vrea sa mearga in Bundesliga, la Hoffenheim.

Kovacevic a ajuns la Rudes sub forma de imprumut, de la Hajduk Split. Intelegerea prevedea si posibilitatea unui transfer definitiv, clauza pe care Rudes a activat-o cand a vazut ce evolutii impresionante are jucatorul.

Italienii scriu ca, pe langa CFR Cluj si Hoffenheim, SC Freiburg, TSKA Moscova si Deportivo Alaves sunt interesate de serviciile jucatorului.

Franko Kovacevic este cotat la 250.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.