CFR Cluj, lider într-un top în care apar marile cluburi din Europa! Ce au reușit ardelenii în acest sezon 

CFR Cluj are 57 de puncte obținute în 21 de meciuri jucate în campionat, având 19 victorii și două înfrângeri în acest sezon. Nouă victorii consecutive au ardelenii în Liga 1, astfel că rezultatele i-au propulsat pe primul loc într-un clasament făcut după o analiză a tuturor campionatelor Europei.

CFR Cluj, peste Paris Saint-Germain sau AC Milan



Cei de la CIES Football Observatory au realizat o analiză prin care se compară punctele obținute în 32 de campionate care fac parte din asociația UEFA și punctele care se așteptau să le obțină, în conformitate cu un model statistic, în care sunt incluse posesia balonului și numărul și distanța șuturilor trase, dar și încasate.

CFR Cluj este lider al clasamentului, având cel mai pozitiv decalaj (+0.96), cu 2.71 puncte per meci obținute și o cotă de 1.75 așteptate. Paris Saint-Germain se află pe locul al 4-lea în clasament, cu un gap de +0.77, iar în Top 20 mai apare o echipă din Liga 1.

Pe poziția 15 se clasează FCSB, care are un gap de +0.57, cu 2.24 puncte per meci obținute, având o cotă de 1.67 de puncte per meci așteptate.