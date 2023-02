Portarul italian al CFR-ului nu a putut trece peste faptul că echipa sa a încasat un gol în prelungirile primei reprize, cu câteva secunde înainte de pauză.

Ciro Immobile a profitat de o neatenție în defensiva adversă și a înscris din careu, după ce Felipe Anderson l-a servit perfect.

Simone Scuffet: ”O să ne jucăm șansa la următorul meci”

„Nu am putut să păstrăm acel 0-0 înainte de pauză. Ar fi fost bine pentru noi, era ultima secundă. Nu poți să iei gol în ultima secundă. Am luat un gol din lovitură liberă, e o rușine. Lazio e o echipă foarte bună, au jucat cu un jucător mai puțin, nu e ușor, dar cred că am avut și noi ocazii. Nu am riscat atât de mult. O să ne jucăm șansa în următorul meci.

Nu e niciodată bine să pierzi, fotbalul e făcut ca să câștigi jocuri. Nu cred că am jucat rău, trebuie să ne gândim la jocul de duminică din campionat, să revenim pe primul loc. E doar un joc”, a spus Scuffet, la microfonul PRO TV.

VIDEO - Rezumatul partidei Lazio - CFR Cluj 1-0

CFR Cluj păstrează șanse pentru returul din Gruia, programat pe 23 februarie, și care poate fi urmărit pe PRO ARENA și VOYO.

Lazio - CFR 1-0, turul play-off-ului optimilor din Conference League

Lazio Roma: Maximiano - Lazzari, Patric, Casale, Hysaj (Marusic ’61) – Milinkovic-Savic, Marcos Antonio (Gila ’18), Vecino - Felipe Anderson (Cancellieri ’81), Immobile (Rodriguez ’61), Zaccagni. Antrenor: Maurizio Sarri

CFR Cluj: Scuffet - Manea, Yuri, Burcă, Camora – Deac (Petrila ’46), Muhar (Hoban ’61), Boateng (Cvek ’46), Krasniqi – Yeboah (Janga ’82), Birligea (Malele ’61). Antrenor: Dan Petrescu

Cartonaşe galbene: Zaccagni ’39, Milinkovic-Savic ’43, Hysaj ’49 / Boateng ’41, Yuri ‘45+3, Hoban ’79

Cartonaş roşu: Patric ‘15

Meciul a fost arbitrat de o brigadă din Anglia, cu Craig Pawson la centru.