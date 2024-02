CFR Cluj a mai adus un jucător, dar va veni abia din vară: "Lucrurile sunt foarte simple"

Ardelenii au ajuns la o înțelegere cu Aly Abeid, de la UTA Arad, fotbalist care poate evolua atât pe postul de fundaș central, cât și ca fundaș stânga.

Jucătorul din Mauritania a intrat în ultimele șase luni de contract cu echipa antrenată de Mircea Rednic și va rămâne la Arad până la finalul sezonului.

"A fost în ultimele șase luni, am anunțat clubul intenția noastră de a negocia cu jucătorul. Contractul a fost semnat, au fost anunțați ieri cei de la UTA legat de acest subiect. Ne-am propus ca din vară să îl aducem la clubul nostru, atunci când va deveni liber de contract.

În momentul acesta avem poziția ocupată cu Camora și Mamic. Numărul jucătorilor străini de 13 a fost atins, nu putem să mai legitimăm un alt jucător și atunci sunt lucrurile sunt foarte simple. Dacă ar pleca de exemplu Otele am încerca să aducem un jucător pe poziția pe care joacă Otele.

Mai avem în vedere și jucători care sunt în ultimele 6 luni și pe care îi vom aduce din vară. Greu găsim români și prețul este foarte ridicat", a declarat Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

CFR Cluj se luptă la titlu în Superligă

CFR Cluj speră la titlu, dar este la o distanță de 11 puncte față de liderul FCSB, după 23 de etape. Ardelenii au început cum nu se putea mai rău anul 2024, cu o înfrângere pe terenul ultimei clasate, FC Botoșani, rezultat care a dus și la demiterea antrenorului Andrea Mandorlini.

Fosta campioană are 39 de puncte, dar se poate lăuda cu cel mai bun parcurs pe teren propriu. În 12 meciuri are opt victorii, patru rezultate de egalitate și zero înfrângeri!

„Ne gândim, atâta timp cât mai sunt șanse matematice. Chiar dacă FCSB are 11 puncte în fața noastră... nu mi s-a impus ca și obiectiv, dar la CFR este o presiune tacită. Aici se dorește tot timpul performanță, titlul este obiectivul echipei în fiecare an.

Trebuie să ne gândim la noi, s-o luăm meci cu meci și după vom vedea unde vom ajunge”, a spus Adrian Mutu, la flash-interviul de după meciul cu FC Voluntari.