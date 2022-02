CFR Cluj a făcut ofertă pentru un titular de la Rapid! Ce au decis giuleștenii

Impresarul Bogdan Apostu a dezvăluit că formația din Gruia a făcut în această iarnă o ofertă pentru Alexandru Albu (28 de ani), mijlocașul care este împrumutat de Concordia Chiajna la Rapid, însă giuleștenii nu au de gând să renunțe la cel care a marcat cinci goluri în acest sezon și a debutat la echipa națională.

CFR Cluj l-a ofertat pe Alexandru Albu

Albu a fost împrumutat de Rapid de la Concordia Chiajna pentru 50.000 de euro, iar pentru un transfer definitiv giuleștenii trebuie să plătească încă 150.000 de euro către formația ilfoveană. Apostu dă asigurări că giuleștenii vor activa clauza de transfer definitiv până pe 30 mai, când este data limită.

"Cei de la Rapid au plătit deja împrumutul lui Albu și au termen până la 30 mai să activeze opțiunea de cumpărare. Victor Angelescu a confirmat că va plăti această clauză. Nu s-au plătit banii fizic pentru că nu s-a ajuns la termen. Nu cred că e un club în România care să plătească în România înainte de termen, e absurd și nerealist, dar Rapid va alege să activeze clauza de cumpărare pentru Alex Albu, asta e clar.

Pot să vă spun că a avut ofertă și de la CFR Cluj în această iarnă, dar cei de la Rapid vor activa această clauză, e doar o chestiune de timp", a spus Bogdan Apostu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Agentul spune că există interes și din străinătate pentru Alexandru Albu, însă Rapid nu intenționează să îl cedeze pe jucătorul pe care îl cotează la un milion de euro.

"A fost vorba despre un împrumut în Golf, dar Rapid nu a fost de acord cu așa ceva. Practic, Albu nu e în momentul acesta jucătorul Rapidului definitiv, au timp până la 30 mai să activeze clauza și nu se justifică un împrumut al lui Albu în Golf, chiar și pentru o sumă de bani.

Pe o sumă sub un milion de euro nu se justifică ca Rapidul să-l vândă pe Albu, raportat și la procentele păstrate de Chiajna și banii investiți de Rapid. A existat o ofertă de împrumut. Eu le-am transmis că sub suma asta e complicat și vom vedea dacă vor face o ofertă de transfer definitiv. Din ce am discutat cu cei de la Rapid, nu și-ar dori să se despartă de Albu în acest moment pentru că e un jucător exponențial", a mai spus Apostu.