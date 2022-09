Cu două meciuri mai puțin, formația antrenată de Dan Petrescu se află pe locul patru în clasament, la șase puncte distanță de Rapid București și Farul Constanța.

CFR Cluj a bifat trei înfrângeri în acest campionat, iar în cupele europene prestația este una sub așteptări, cu șanse mici pentru calificarea în primăvara europeană, în Conference League.

În ciuda rezultatelor nesatisfăcătoare, Victor Pițurcă este de părere că echipa din Cluj are șanse mari pentru a obține un nou titlu, în ciuda lotului pe care îl are la dispoziție Dan Petrescu.

"CFR cred că va reuși, are un lot numeros. Nu foarte valoros. CFR, din punctul meu de vedere, are cel mai slab lot valoric din ultimii zece ani. Jucătorii care au fost aduși nu sunt grozavi, dar are un lot numeros", a declarat tehnicianul la PRO ARENA.

CFR Cluj - Petrolul Ploiești se joacă la Mediaș

Gazonul de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” a fost schimbat, operațiune care îi va costa pe cei de la CFR aproximativ 300.000 de euro. Astfel, CFR va trebui să joace în altă parte meciul cu ploieștenii.

"Așa cum am anunțat zilele trecute, am început lucrările de modernizare a gazonului de pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, astfel că meciul CFR Cluj - Petrolul Ploiești, din etapa a 12-a a Superligii, nu se va juca în Gruia, ci la Mediaș pe Stadionul Municipal.

Meciul va avea loc sâmbătă, 1 octombrie, ora 21:30, iar intrarea spectatorilor va fi liberă. Revenim în zilele următoare cu mai multe informații", se arată pe pagina de Facebook a celor de la CFR Cluj.