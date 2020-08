Se marita Catalina Ponor! Viitorul sot e cu 18 ani mai mare ca ea! Cine e si cu ce se ocupa

Fosta gimnasta Catalina Ponor (32 de ani), multipla medaliata olimpic, a anuntat ca se va marita cu Bogdan Jianu (50 de ani).

Castigatoare a 5 medalii olimpice, dintre care 3 de aur, Catalina Ponor si-a surprins fanii cu ultimul anunt:

"Azi am avut cea mai mare surpriza din viata mea! I-am zis 'DA' barbatului cu care vreau sa-mi petrec tot restul vietii. Te iubesc, Bogdan", a fost mesajul Catalinei, alaturi de o fotografie cu inelul de logodna.

Bogdan Jitea este un actor, regizor si scenarist. Cei doi se afla intr-o relatie de aproximativ doi ani, insa se cunosc de 14 ani.

Relatia lor a devenit mai apropiata in 2015, cand Catalina s-a despartit de gimnastul Tommy Ramos.

23 de medalii europene, mondiale si olimpice are in palmares Catalina Ponor. Trei medalii de aur cucerite la Jocurile Olimpice de la Atena in 2004, plus o medalie de argint si alta de bronz castigate la editia 2012 de la Londra.

Ponor a cucerit si cinci medalii la Campionatele Mondiale si este de sapte ori campioana europeana.