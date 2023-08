FCSB se pregătește să se despartă de mai mulți jucători, în această perioadă de mercato.

Șut, Edjouma, Gheorghe, Compagno și Coman, posibile plecări de la FCSB

Adrian Șut este dorit de Tranzonspor, Malcom Edjouma a fost ofertat de Bari, Valentin Gheorghe nu l-a impresionat pe patron și a fost anunţat că trebuie să îşi găsească echipă, Andrea Compagno poate ajunge în Italia, la Monza sau Salernitana, sau în Olanda, la Heerenveen, și Florinel Coman se află în cea mai bună formă a carierei și a fost remarcat de mai multe cluburi din Vestul Europei.

Conform surselor Sport.ro, în locul lor, Gigi Becali ar putea să aducă mai mulți jucători din Liga 1, cei remarcați de el fiind Bauza, Dican, Pop, Ghezali, Pinson și Merloi. Mutările ar urma să se efectueze doar dacă trupa din Berceni cedează jucători în perioada următoare, ajunge în grupele Conference League și trebuie să se descurce pe trei fronturi - Superliga, Cupa României și cupele europene.

Ce jucători a remarcat Gigi Becali în Liga 1:

Victor Dican (22 de ani / 192 cm) s-a format la juniorii cluburilor Club Deportivo Teruel (2006-2009), Damila Măciuca (2009-2013) și SCM Rm. Vâlcea (2013-2018), iar la seniori a fost legitimat la Metalurgistul Cugir (2019-2019), FC "U" Cluj (2019-2022) și FC Botoșani (2022-2023). Poate juca ca închizător și fundaș central și este cotat la 900.000 de euro. Este unul dintre căpitanii lui FC Botoșani, cu care are contract valabil până în iunie 2025 și mai este monitorizat de cluburi din Germania. Are 14 selecții pentru naționala U21 a României, cu care a participat la Euro 2023, fiind folosit titular în toate cele trei partide disputate de "tricolorii mici" în Grupa B. Trupa din Moldova ar fi dispusă se se despartă de el pentru 1 milion de euro, plus procente dintr-un viitor transfer, după ce l-a cumpărat cu doar 100.000 de euro.

Juan Bauza (27 de ani / 177 cm) a mai evoluat pentru CA Colon de Santa Fe (2016-2017), Juventud Unida (2017-2018 / împrumutat), Gimnasia y Esgrima (2018-2019 / împrumutat), Gornik Zabrze (20189-2020 / împrumutat), FK Csikszereda Miercurea Ciuc (2020-2021) și FCU Craiova (2021-2023). Postul său de bază este mijlocaș central ofensiv, dar poate evolua în ambele extreme ale terenului și este cotat la 900.000 de euro. Argentianianul mai are contract cu echipa lui Adrian Mititelu până în iunie 2025, iar FCSB a mai făcut o ofertă de aproximativ 2 milioane de euro, refuzată de patronul oltenilor. Este fiul fostului fotbalist Marcelo Bauza.

Rareș Pop (18 ani / 177 cm) este arădean și este un produs al academiei "Bătrânei Doamne". A debutat în Liga 1 în sezonul trecut și a fost unul dintre remarcații competiției, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși tineri jucători din prima divizie a României. Postul său de bază este de mijlocaș dreapta, dar poate evolua și ca extremă pe aceeași parte a terenului. A fost selecționat la toate naționalele de juniori ale României, iar acum evoluează pentru România U20. Este cotat la 400.000 de euro și are contract cu UTA Arad până în iunie 2027. Puștiul a leșinat pe teren la meciul cu FC Hermannstadt, din finalul sezonului trecut, dar se pare că a fost doar un moment de slăbiciune și nu are probleme grave de sănătate.

Lamine Ghezali (24 de ani / 175 cm) și-a făcut junioratul al US Torcy-Paris (2016-2014) și Saint-Etienne (2014-2016) și la seniori a fost legitimat la Saint-Etienne B (2016-2017), Saint-Etienne (2017-2019), Chateauroux (2019-2020 / împrumutat), SC Lyon (2020-2021 / împrumutat) și Dinamo (2022-2023). Are dublă cetățenie (Franța, Algeria), este cotat la 350.000 de euro, postul său de bază este cel de extremă dreapta, dar poate evolua și ca atacant central sau în banda stângă. Dinamo, club aflat în insolvență, este dispusă să se despartă de el pentru 1 milion de euro, dar nu se știe dacă va fi de acord cu trecerea sa la rivala FCSB.

Virgile Pinson (27 de ani / 180 cm) este una dintre revelațiile acestui început de sezon. Extrema stânga, care mai poate juca ca atacant central sau în banda dreaptă, are dublă cetățenie (Franța, Camerun) și este cotat la doar 200.000 de euro. A crescut la academiile lui Le Havre și Clermont Foot, iar la seniori a jucat pentru Clermont II (2014-2015), Woluwe-Zaventem (2015-2016), Limonges (2016-2017), Antalyaspor (2017), Reims (2018-2020), Quevilly-Rouen (2020-2021), Lokomotiv Sofia (2021-2022) și FC Botoșani (2022-2023). Valeriu Iftime ar fi de acord cu transferul pentru o sumă de peste 500.000 de euro.

George Merloi (23 de ani / 173 cm) este noua senzație din Liga 1, reușind să înscrie 3 goluri în 3 meciuri pentru echipa lui Poenaru și Dună. Crescut de FCSB, el s-a transferat la Rennes, în 2016, unde a fost coleg cu Eduardo Camavinga, actualul mijlocaș central de la Real Madrid, Hatem Ben Arfa (ex-Newcastle United, PSG, Lyon, Marseille, Nice), considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști ai generației sale, și Ousmane Dembele (FC Barcelona). La seniori a evoluat pentru Rennes B (2018-2019), Academica Clinceni (2019-2020), Astra Giurgiu (2020-2021) și FC Voluntari (2021-2023). Merloi este cotat la 150.000 de euro și poate evolua ca extremă dreapta, mijocaș central ofensiv sau mijlocaș dreapta. Cel mai probabil, ilfovenii ar fi de acord cu cedarea sa doar pentru o sumă de peste 400.000 de euro.

Foto - Gabriel Chirea, UTA Arad, FCU Craiova 1948, FC Voluntari (FB)