Andrea Compagno, prima reacție despre posibilul transfer la o echipă de tradiție din Olanda

Andrea Compagno a fost introdus în min.46 al partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, spre surprinderea fanilor roș-albaștrilor. Elias Charalamabous a început cu tripleta ofensivă formată din Băluță, Miculescu și Florinel Coman.

În cursul zilei de vineri, Gigi Becali a anunțat că Heerenveen, club din Eredivisie, a făcut o ofertă de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Andrea Compagno. FCSB ar fi cerut 2 milioane de euro, însă finanțatorul vicecampioanei a recunoscut că s-ar mulțumi și cu o sumă ceva mai mică.

"E normal fiecare jucător vrea în primul 11, dar avem un lot foarte mare, suntem profesioniști, dacă jucăm 10 minute trebuie să dăm totul. În fotbal fiecare an se începe de la zero, nu contează ceea ce am făcut, ci ce voi face.

Nu-i nimic, sunt sincer, am auzit ceva, dar nu știu nimic. Nu știu nimic până când cineva nu-mi va zice ceva, eu sunt concentrat pe Steaua.

Mă gândesc să stau aici, am antrenamente. Chiar dacă joc cinci sau 10 minute, eu trebuie să dau totul. Sunt vârf, trebuie să marchez. E decizia antrenorului, problema pe bancă e normal să fii nefericit", a declarat Andrea Compagno, la finalul partidei FCSB - Dinamo 2-1.

Heerenveen a încheiat pe locul 8 ultimul sezon din Eredivisie. Clubul la care a jucat Rodion Cămătaru la începutul anilor '90 este antrenat în prezent de Kees van Wonderen, iar cel mai bine cotat jucător din lot este Milan van Ewijk, un fundaș dreapta olandez evaluat la 7 milioane de euro.

În această vară, Heerenveen a oficializat o singură mutare: împrumutul mijlocașului englez Charlie Webster (19 ani), de la Chelsea.